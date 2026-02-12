River visita a Argentinos Juniors, en busca de la recuperación: horario, TV y formaciones + Seguir en









River visitará este jueves a Argentinos Juniors, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un buen resultado que le permita dejar atrás la goleada sufrida ante Tigre en su última presentación.

River llega a este partido en un complicado momento, ya que en la fecha 4 sufrió una durísima goleada como local por 4-1 ante Tigre, que terminó con insultos y chiflidos de los hinchas en un tenso estadio Monumental.

Previamente, el “Millonario”, que es dirigido por Marcelo Gallardo, había cosechado buenos resultados gracias a los triunfos frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, además del empate como visitante ante Rosario Central.

Estos resultados le permiten a River estar cuarto en la Zona B, aunque la caída en su última presentación dejó más dudas que certezas.

Argentinos Juniors, por su parte, tuvo un irregular arranque de año, en el que sufrió una rápida eliminación en los 32avos de final de la Copa Argentina ante Midland, mientras que en el Torneo Apertura solo sumó cinco puntos producto del triunfo sobre Sarmiento de Junín, los empates con Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba y la derrota frente a Racing.

Es por esta razón que el encuentro de este jueves será clave para el “Bicho”, que buscará terminar la fecha dentro de la zona de clasificación a los playoffs.

En este partido, además, se dará el reencuentro de Enzo Pérez, quien actualmente juega en el club de La Paternal, con sus ex compañeros de River. A qué hora juegan Argentinos Juniors vs River Hora: 21:15. Por dónde ver Argentinos Juniors vs River TV: TNT Sports Formaciones Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez; Diego Porcel, Hernán López Muñoz, Alan Lescano; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo. Estadio: Diego Armando Maradona Árbitro: Andrés Merlos VAR: Silvio Trucco