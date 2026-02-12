Los futbolistas que jugarán el Mundial 2026 representando a un país donde no nacieron

Si bien nacieron en otros países, buscarán levantar la Copa del Mundo con las naciones que representan actualmente.

La Albiceleste cuenta con alguno futbolistas nacidos en otras naciones, pero que representan otras selecciones.

El planeta del fútbol estará centrado en lo que ocurrirá en Estados Unidos, México y Canadá, ya que se llevará a cabo el Mundial 2026 . Esta será la edición más ambiciosa de la historia del certamen, ya que habrá nada más ni nada menos que 48 selecciones que buscarán levantar el trofeo el 19 de julio en el MetLife Stadium.

Varios de estos combinados nacionales tendrán distintas figuras que, si bien nacieron en otras naciones, optaron por representar a estas selecciones con la intención de poder jugar a nivel internacional. De este selecto grupo, algunos integrarán a los candidatos a quedarse con la copa.

Si bien su nacimiento figurará en otra nación diferente a la que representarán durante el Mundial 2026, estos protagonistas lo hicieron con la intención de integrar los planteles más competitivos del fútbol internacional o, como otros casos, por tener arraigadas las raíces debido a su herencia.

Los futbolistas darán todo para quedarse con el trofeo más deseado del planeta.

Nacido en España , es hijo del exjugador Pablo Paz, radicado en el país europeo. Realizó las inferiores en el Real Madrid, donde debutó oficialmente, aunque ahora se destaca en el sorpresivo Como 1907 de la Serie A. Allí ya lleva 58 partidos con 14 goles y 15 asistencias, números que hicieron que Lionel Scaloni le ofrezca representar a la Argentina. Es casi un hecho que disputará la Copa del Mundo con el combinado Albiceleste, al cual decidió representar a sus 21 años e incluso ya formó parte de varias categorías juveniles.

Sus padres, provenientes de Ghana , llegaron a Bilbao, España, cuando su mamá llevaba 8 meses de embarazo de él . Su hermano más chico, Nico Williams, es parte de la Furia Roja, pero ante la falta de posibilidades, Iñaki decidió jugar en la nación africana. Ya disputó el Mundial 2022 de Qatar y esta será su segunda Copa del Mundo , donde podría medirse ante su hermanito en los duelos mano a mano.

El hijo del exfutbolista argentino optó por la Albiceleste, pero tuvo un llamado de España.

Iñaki Williams Alex Grimm/Getty Images Iñaki juega para Ghana y su hermano, Nico Williams, lo hace para España ¿Se cruzarán en el Mundial 2026? Alex Grimm/Getty Images

Alejandro Garnacho

El ex Manchester United que hoy milita en el Chelsea nació en Madrid el 1 de julio de 2004. Hijo de una argentina, después de meditarlo decidió en 2020 representar a la Albiceleste. Es campeón de la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos con el conjunto de Lionel Scaloni, pero su mal presente en los Blues lo pone en duda para formar parte de la lista que disputará el Mundial 2026, aunque aún cuenta con chances y alguna lesión de un compañero podría terminar de meterlo en la nómina.

Garnacho Hector Vivas/Getty Images Garnacho necesita destacarse en el Chelsea para disputar la Copa del Mundo. Hector Vivas/Getty Images

Brahim Díaz

Díaz nació en Málaga, más precisamente en Dos Hermanas. Se formó en tierras españolas, pasó por el Manchester City de Inglaterra, Milan de Italia y regresó al Real Madrid. Sin chances en la Furia Roja, optó por representar a Marruecos debido a que es la nacionalidad de su abuela materna. Con los africanos parecía haber tenido un buen comienzo, pero un penal fallado en la final de la Copa África 2026 lo dejó con una mala imagen, aunque espera tener revancha en el Mundial.

Brahim Diaz FRMF Brahim Díaz buscará revancha del penal que falló en la final de la Copa África 2026. FRMF

Achraf Hakimi

La estrella del París Saint-Germain de Francia nació en Madrid, hizo inferiores en el Real Madrid y luego pasó por Alemania e Italia. Si bien tenía chances de integrar la Selección de España, las raíces de sus padres lo hicieron elegir a Marruecos desde el principio. Ya disputó con los africanos las Copas del Mundo de 2018 y 2022, y esta será la tercera edición para uno de los referentes del plantel, quien viene de lograr un cuarto lugar en Qatar.

Hakimi Alex Livesey/Getty Images Hakimi disputará su tercera Copa del Mundo con Marruecos. Alex Livesey/Getty Images

Yassine Bounou

Mejor conocido como Bono para el mundo del fútbol, es el arquero titular de Marruecos desde hace varios años. Formó parte del plantel en Rusia 2018 y fue clave para el cuarto lugar en Qatar 2022. Si bien nació en Canadá, a sus tres años sus papás regresaron a Casablanca, la capital del país africano y allí pasó toda su vida, por lo que fue una elección fácil para él pese al interés de los canadienses.

Bonou Catherine Ivill/Getty Images El arquero disputará la Copa del Mundo en su país natal, pero atajando para Marruecos. Catherine Ivill/Getty Images

Eduardo Camavinga

La estrella del Real Madrid nació en Angola en 2002. Su familia partió hacia Francia cuando él tenía apenas un año y en 2019, tomó la decisión de nacionalizarse. Con Les Bleus no le fue nada mal, ya que jugó el Mundial de Qatar 2022 y tuvo grandes actuaciones debido a su polifuncionalidad, algo que al DT francés le llamó mucho la atención. Ahora, buscará revancha después de haber disputado una final del certamen.

Camavinga Franco Arland/Getty Images Camavinga jugó la final de Qatar 2022, por lo que buscará revancha con Francia en esta Copa del Mundo. Franco Arland/Getty Images

Marcus y Khéphren Thuram

Los hijos del campeón del mundo con Francia en 1998 nacieron en Italia. Marcus en Parma y Khéphren en Reggio Emilia. Si bien tuvieron carreras distintas, hoy el fútbol los volvió a reencontrar en la Serie A, uno en Inter de Milán y el otro en la Juventus.

Hermanos Thuram FFF Los hijos del campeón del mundo con Francia buscarán el mismo título que ya ganó su padre. FFF

Al igual que su papá, defenderán la camiseta azul y ambos podrán hacerlo sentir orgulloso en Estados Unidos, México y Canadá, ya que es casi un hecho que serán elegidos en la lista final que disputará el certamen para Les Bleus.