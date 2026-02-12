Jorge Sampaoli renunció como DT de Atlético Mineiro + Seguir en









El entrenador argentino dejó su cargo luego del empate ante Remo por el Brasileirão. La dirigencia confirmó la salida tras una reunión en la Cidade do Galo y ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante.

Desde su retorno, Sampaoli estuvo al frente en 31 partidos, con un balance de nueve victorias, 14 empates y ocho derrotas, lo que equivale al 44% de los puntos en juego. Como dato destacado, alcanzó la final de la Copa Sudamericana 2025, aunque el equipo terminó como subcampeón tras caer por penales frente a Lanús.

Jorge Sampaoli dejó de ser el director técnico de Atlético Mineiro este jueves, después de un segundo ciclo irregular y de un último empate insólito con un recién ascendido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Apenas cinco meses después de haber asumido, el entrenador argentino dio un paso al costado tras el empate 3 a 3 frente al recién ascendido Remo, por la tercera jornada del Brasileirão. El resultado terminó de precipitar una decisión que, puertas adentro, ya se evaluaba desde hacía semanas. Hasta el minuto 86 ganaba 2 a 1, sin embargo, apenas 7 minutos después se encontraba 3 a 2 abajo, con goles con dos minutos de diferencia. Finalmente, al minuto 97 terminaría empatando agónicamente, pero no alcanzo para que siguiera en el cargo y renunció.

El equipo de Belo Horizonte cosechó solo dos unidades en sus tres primeras presentaciones en el Brasileirão: igualó con Palmeiras y Remo y cayó en condición de local ante Bragantino. Ese arranque lo dejó en el 14° lugar de la tabla, lejos de la punta aunque recién comenzó el torneo.

En el plano estadual, el panorama tampoco fue convincente. Atlético avanzó a la instancia decisiva del Campeonato Mineiro sin depender exclusivamente de sus propios resultados, luego de una fase inicial con dos triunfos y cinco empates, contra varios equipos de segunda y hasta tercera división.

Un flojo segundo ciclo La institución comunicó oficialmente la salida a través de sus redes sociales, donde explicó que la desvinculación se produjo “de común acuerdo” tras una reunión mantenida en la Cidade do Galo, el centro de entrenamiento del club. En el mensaje, el club agradeció a Sampaoli y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado y les deseó éxito en los próximos desafíos profesionales.

El santafesino había regresado en septiembre de 2025 para reemplazar a Cuca, iniciando así su segunda etapa en la institución. En su primer paso, en 2020, dirigió 45 encuentros, con 26 victorias, nueve empates y diez derrotas, además de conquistar el campeonato estadual. En esta nueva experiencia, los números no acompañaron. Durante 2025 acumuló ocho triunfos, nueve igualdades y siete caídas, mientras que en el inicio de 2026 registró dos victorias, siete empates y una derrota.