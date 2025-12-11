Después de "Art Masters" llega "El Horizonte de Keops", otro espectáculo de realidad aumentada Por Carolina Liponetzky + Seguir en









Un viaje que comenzó hace 4.500 años y ahora puede vivirse en Buenos Aires. Se trata de una experiencia de realidad aumentada que invita a ingresar al corazón de la Gran Pirámide de Guiza y viajar en el tiempo hacia una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

Esta es una experiencia basada en los descubrimientos científicos de la Universidad de Harvard que combina tecnología y rigor histórico.

Tras su éxito en París, Londres, Nueva York, Sídney, Lisboa y Shanghái, llega por primera vez a la Argentina “El Horizonte de Keops”, la experiencia de Realidad Virtual Aumentada que abrirá sus puertas el miércoles próximo en el Pabellón Frers de La Rural.

La Gran Pirámide de Keops y una ceremonia de momificación en un templo, son algunas de las principales atracciones. El recorrido comienza con un sobrevuelo sobre la meseta de Guiza, sigue con un ascenso sin esfuerzo hasta la cima de la Pirámide, con una vista de 360°, y continúa por pasillos y cámaras que revelan sus secretos como si fueran niveles de un gran juego. Incluye también los aposentos de la reina y culmina con un viaje por el Río Nilo para presenciar el homenaje final al faraón Keops.

Esta es una experiencia basada en los descubrimientos científicos más recientes sobre la pirámide de Keops, creada con la colaboración de Peter Der Manuelian y el equipo del “Giza Project” de la Universidad de Harvard. Esta expedición combina tecnología y rigor histórico. Cada detalle se basa en años de investigación real en Guiza, para que la experiencia sea tan entretenida como auténtica.

Desde septiembre de 2025, Daniel Grinbank transformó el Pabellón Frers en el primer centro argentino de innovación tecnológica orientada al entretenimiento, inaugurando un nuevo paradigma donde cultura y vanguardia se encuentran. Su primer lanzamiento fue Artmasters, la experiencia de Realidad Virtual Aumentada que permite sumergirse en las obras emblemáticas del Museo del Prado y que permanece en cartel hasta febrero con su reciente extensión de temporada debido a su gran éxito. Ahora, con la llegada de “El Horizonte de Keops”, el Pabellón Frers se consolida como un nodo de exhibiciones de nueva generación, donde podés vivir dos mundos extraordinarios: el arte del Museo del Prado y la majestuosidad del Antiguo Egipto, ambos a través de Realidad Virtual Aumentada y en un mismo lugar: La Rural.