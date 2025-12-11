OPEP: Asia, EEUU y América Latina impulsarán la demanda global de petróleo en 2026

El mundo consumirá en 2026 un promedio diario de 106,5 millones de barriles (mbd) de petróleo, lo que representa un aumento del 1,38% respecto de este año.

Para el 2025 que concluye, la OPEP estima un consumo promedio de 105,14 mbd, un 1,3% más que en 2024.

La OPEP proyecta que el mundo consumirá en 2026 un promedio diario de 106,5 millones de barriles (mbd) de petróleo, lo que representa un aumento del 1,38% respecto de este año. El crecimiento estará liderado por Estados Unidos, Asia y América Latina, según el informe mensual de diciembre difundido por el cartel petrolero.

La organización vincula este incremento con la expectativa de que la economía global mantenga un ritmo de expansión del 3,1% tanto en 2025 como en 2026. Para el año que concluye, la OPEP estima un consumo promedio de 105,14 mbd , un 1,3% más que en 2024.

“Este pronóstico se basa en la actividad económica y petroquímica sostenida en las principales naciones consumidoras, lo que se espera que respalde la demanda de combustibles para transporte y destilados en 2026”, señala la organización en su análisis.

Por regiones, los países asiáticos en desarrollo -con China e India a la cabeza- serán los que más aumenten proporcionalmente su consumo de petróleo . Según la OPEP, ese grupo representará más de un tercio de la demanda total mundial el próximo año.

India será el país con el mayor crecimiento, impulsado por la expansión del uso de gasolina y diésel, además de la industria petroquímica. China se mantendrá como el segundo mayor consumidor mundial , solo detrás de Estados Unidos.

El informe destaca que China sostendrá un crecimiento económico sólido, aunque moderado respecto del ritmo previsto para 2025, apoyado en una tregua temporal con EE.UU. en la guerra comercial y una incipiente estabilización del mercado inmobiliario.

En las economías más industrializadas de América, Europa y Asia, el consumo aumentará apenas un 0,3%, equivalente a unos 150.000 barriles diarios adicionales. De ese total, tres cuartas partes corresponden a Estados Unidos, único país del grupo que mostrará un incremento relevante por su actividad económica aún expansiva tras superar el último cierre del Gobierno federal.

América Latina: crecimiento firme y sostenido

La OPEP prevé que América Latina elevará su consumo de petróleo en casi 2% en 2026. “En general, se proyecta que la economía regional mantenga un fuerte impulso, lo que respaldará la demanda de petróleo en la región”, indica el informe.

El aumento estimado es de 131.000 barriles diarios, apoyado en mayor actividad, empleo y una moderación de las tensiones comerciales globales.

Oferta fuera de la OPEP: Brasil, EEUU, Canadá y Argentina a la cabeza

Del lado de la oferta, el cartel señala que los países ajenos a la OPEP y sus aliados suministrarán en 2026 un promedio de 54,15 mbd, algo más de la mitad de la demanda mundial. Brasil, Canadá, Estados Unidos y Argentina serán los que más aumenten su producción. Vaca Muerta, se estima, podría rozar, el millón de barriles diarios en 2026.

La demanda de crudo proveniente de los miembros de la OPEP y sus doce socios, entre ellos Rusia, se ubicará en 43 mbd. En noviembre, según fuentes independientes, ese grupo de 22 países bombeó 43,065 mbd, un leve incremento del 0,1% mensual.

El reporte destaca que Venezuela registró en noviembre su segundo mes consecutivo de caída, con una producción de 934.000 barriles diarios.

Arabia Saudita, en cambio, mantuvo un bombeo superior a 10 mbd, equivalente al 25% del total producido por las 22 naciones de la alianza energética.