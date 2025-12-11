Se agranda La Libertad Avanza en el Senado: Patricia Bullrich confirmó la incorporación de Luis Juez al interbloque

El senador por Córdoba se suma al espacio con su monobloque del Frente Cívico. Así, los violetas llegan a 21 miembros.

Luego de abandonar la bancada del PRO y de anunciar la conformación del monobloque Frente Cívico, el senador Luis Juez incorporó a su espacio al interbloque La Libertad Avanza (LLA) , que pasará a estar integrado por 21 miembros. La novedad fue confirmada por la jefa del espacio, Patricia Bullrich.

El representante cordobés consumó su salto hacia las filas libertarias. " Me alegra tenerlo cerca: un hombre de convicciones firmes , decente y que siempre está del lado de los cambios profundos que la Argentina necesita", expresó la senadora.

En un mensaje publicado en su cuenta de "X", destacó el crecimiento del espacio en la Cámara alta luego de la victoria nacional en las elecciones legislativas de octubre pasado. "Nuestro equipo se fortalece con un Senado decidido a empujar las reformas y a construir un país ordenado y libre" , dijo y añadió: "Vamos con todo".

Juez había anticipado a principios de año sus intenciones de abandonar el bloque del PRO para acompañar el proyecto del gobierno que impulsa el presidente Javier Milei. En aquel entonces, dejó la presidencia de la bancada en manos de Alfredo De Angeli .

Luis Juez se suma con su bloque a nuestro interbloque en el Senado. Me alegra tenerlo cerca: un hombre de convicciones firmes, decente y que siempre está del lado de los cambios profundos que la Argentina necesita. Nuestro equipo se fortalece con un Senado decidido a empujar… pic.twitter.com/s5CQsE0PN2

El senador dijo en su momento tener " una relación maravillosa con el presidente Milei" y afirmó: "Lo acompañaré desde mis convicciones " entendiendo que "el Senado es un lugar intrincado porque el enemigo está agazapado".

Esta semana dio un primer paso en esa línea al conformar su propia bancada del Frente Cívico, que lo tiene como único miembro. “Vamos a trasladar la alianza que tenemos en Córdoba al funcionamiento en el Senado. La idea es continuar en el ámbito parlamentario la conformación de la alianza que tenemos en Córdoba”, explicó Juez al diario La Voz.

La definición se terminó de consumar el martes, con una notificación enviada a las autoridades de la Cámara alta. Luego procedió a la incorporación al interbloque libertario que preside Bullrich.

Juez aún tiene mandato hasta 2027 como senador nacional. Motivo por el cual optó por no competir por una banca, anticipando que su deseo es ir en busca de la gobernación de Córdoba bajo la bandera libertaria en las próximas elecciones.

Los números de La Libertad Avanza para discutir la reforma laboral en el Senado

Así las cosas, los violetas pasarán a tener 21 miembros, aún lejos del número mágico que le garantizaría el quorum para tratar el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que envió el Presidente al Congreso en las últimas horas, aunque en mejor posición que la oposición dura.

En medio de negociaciones de último minuto, se postergó la llegada al Senado de la reforma laboral y podría tratarse la semana próxima. El Gobierno aún no giró el proyecto y su tratamiento en comisiones no podrá hacerse en estos días, como era la intención original. En paralelo, la CGT mantiene sus críticas y acelera contactos con otras fuerzas para lograr, al menos, modificaciones.

Con estos plazos, el lunes o martes podría reunirse la Comisión de Trabajo y Previsión Social y, si consiguen dictamen el miércoles (todavía no es seguro), recién el 29 o 30 de diciembre podría tratarse en el Senado. Por lo cual, este año no habrá una sanción, tal como esperaba el Gobierno.