Wall Street retrocede en el premarket tras los malos resultados de Oracle









Este jueves, la empresa de semiconductores y software Broadcom presentará su balance trimestral. Otro mal resultado podría profundizar el malestar en la bolsa de Nueva York.

En el resto del mundo, la situación es mixta.

Los principales índices de Wall Street se estancaron el jueves luego de que el gigante de la computación en la nube Oracle hizo sonar una advertencia sobre la rentabilidad de la IA. A pesar del alivio de la Fed, el balance trimestral de la empresa tecnológica reavivó los temores del mercado a una burbuja especulativa en el sector, al no alcanzar las estimaciones de ventas y ganancias de los analistas.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,52% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,72%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,16% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Nordson (+3,68%), JB Hunt (+1,45%) y Netflix (+1,3%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Oracle (-11,3%) y Jabil Circuit (-1,81%).

Pese al escenario actual, los principales índices de Wall Street cierran un 2025 de ganancias. En el último año, el Nasdaq sube 18%, el S&P 500 acompaña con +13,19% y el Dow Jones le sigue con +8,85%.

Las claves de la jornada en Wall Street Este jueves, la empresa de semiconductores y software Broadcom presentará su balance trimestral, por lo que un mal resultado podría profundizar el malestar en la bolsa norteamericana. Por fuera del sector tecnológico, también difundirán sus resultados Costco y Lululemon.

Por el lado económico, se publicará el informe mensual de la OPEP+. A su vez, en EEUU se conocerán los datos de la balanza comercial de septiembre, demorados por el "shutdown" de 43 días. Las bolsas en Europa y Asia En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,33%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,11% y el CAC francés acompaña con 0,39%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,16%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,04%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,70%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 0,59% y Nikkei 225 japonés cayó 0,92%.