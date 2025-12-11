Cómo recibir los pañales de PAMI a domicilio si no estoy en casa + Seguir en









PAMI informó a detalle todos los pasos a seguir para recibir los pañales, con el nuevo método de entrega a domicilio.

Cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido a domicilio

La entrega de pañales para adultos -conocidos también como Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D)- logra entrar en un proceso de mayor facilidad para los beneficiarios. El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) comenzó a realizar las entregas directamente a domicilio, con el objetivo de simplificar el proceso, reducir costos e invertir el restante en la calidad del producto.

El ahorro con la utilización de este nuevo formato de entrega rondará los $5.000 millones al año y evitará reventa de pañales en el proceso.

Cómo es el proceso de entrega de pañales de PAMI Estas son las etapas para poder recibir los pañales:

Realización del pedido

Llegada a los proveedores (quienes avisarán cuando el paquete esté en viaje hacia la sucursal de envíos)

Armado de pedidos con los pañales y aviso al afiliado sobre el envío

Notificación del envío el mismo dia que llega a destino

Recibe cualquier persona mayor de 18 años

Se confirma la recepción del paquete a través del mail pami.jpg Quiénes pueden recibir los pañales Para recibir este beneficio debes ser:

Jubilado

Pensionado Además de estar afiliado a la obra social y tener una Orden Médica Electrónica (OME) por parte de tu médico de cabecera.

La orden debe ser renovada cada 6 meses y se pueden realizar hasta 6 recetas en el mismo período, equivalente a 30, 60 y 90 unidades según el nivel de incontinencia. En casos extraordinarios se pueden solicitar más. ¿Tengo que hacer algún trámite? Si te incorporaste al programa después del 1 de junio, no hay que realizar ningún trámite, ya que la renovación será a los 6 meses de efectuada tu alta. En caso de no recibir el pedido -ya sea que no hay nadie en el domicilio o que no llegue a destino- se puede realizar un reclamo a través del sitio web de PAMI. Si el problema persiste los afiliados pueden realizar el reclamo al número 138 y contactarse con el sistema de “PAMI Escucha y Responde”, o en su defecto acercarse a una oficina asociada.