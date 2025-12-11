La entrega de pañales para adultos -conocidos también como Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D)- logra entrar en un proceso de mayor facilidad para los beneficiarios. El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) comenzó a realizar las entregas directamente a domicilio, con el objetivo de simplificar el proceso, reducir costos e invertir el restante en la calidad del producto.
Cómo recibir los pañales de PAMI a domicilio si no estoy en casa
PAMI informó a detalle todos los pasos a seguir para recibir los pañales, con el nuevo método de entrega a domicilio.
El ahorro con la utilización de este nuevo formato de entrega rondará los $5.000 millones al año y evitará reventa de pañales en el proceso.
Cómo es el proceso de entrega de pañales de PAMI
Estas son las etapas para poder recibir los pañales:
Realización del pedido
Llegada a los proveedores (quienes avisarán cuando el paquete esté en viaje hacia la sucursal de envíos)
Armado de pedidos con los pañales y aviso al afiliado sobre el envío
Notificación del envío el mismo dia que llega a destino
Recibe cualquier persona mayor de 18 años
Se confirma la recepción del paquete a través del mail
Quiénes pueden recibir los pañales
Para recibir este beneficio debes ser:
Jubilado
Pensionado
Además de estar afiliado a la obra social y tener una Orden Médica Electrónica (OME) por parte de tu médico de cabecera.
La orden debe ser renovada cada 6 meses y se pueden realizar hasta 6 recetas en el mismo período, equivalente a 30, 60 y 90 unidades según el nivel de incontinencia. En casos extraordinarios se pueden solicitar más.
¿Tengo que hacer algún trámite?
Si te incorporaste al programa después del 1 de junio, no hay que realizar ningún trámite, ya que la renovación será a los 6 meses de efectuada tu alta.
En caso de no recibir el pedido -ya sea que no hay nadie en el domicilio o que no llegue a destino- se puede realizar un reclamo a través del sitio web de PAMI. Si el problema persiste los afiliados pueden realizar el reclamo al número 138 y contactarse con el sistema de “PAMI Escucha y Responde”, o en su defecto acercarse a una oficina asociada.
