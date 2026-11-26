La brutal pelea entre dos jugadores de hockey sobre hielo que se hizo viral en redes sociales + Agregar ámbito en









En poco más de un minuto, la pelea entre un jugador del Boston Bruins y otro del Winnipeg Jets hizo que estallen los comentarios y opiniones de todo el mundo tras el intercambio de más de 40 golpes.

La pelea del año en la NHL, entre Tyrel Bauer (izquierda) y Tanner Jeannot (derecha). @richardtgagnon

En el primer período, y con el partido empatado 1 a 1, el delantero Tanner Jeannot, de los Boston Bruins, y el defensor Tyrel Bauer, de los Winnipeg Jets, hicieron que se frenara el cronómetro durante varios segundos. Tras un roce dentro de la pista, ambos decidieron solucionar sus diferencias con una pelea a puño limpio, sin palos de por medio.

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Aunque en otras disciplinas se vería como un insulto al deporte, en el hockey sobre hielo esto está permitido. Sin ir más lejos, los involucrados tan solo reciben una sanción de cinco minutos y tienen que esperar sentados en el sector de castigo. Aún así, una vez que pase ese tiempo contarán con la posibilidad de regresar al hielo si su entrenador lo considera necesario.

Esta práctica está contemplada en el reglamento oficial de la National Hockey League (NHL) y se consolidó en la década de los 70 como una puerta de escape para las tensiones del juego. Ante los constantes empujones contra las vallas y los golpes fuertes, la liga entendió que lo mejor era permitir estos cruces bajo ciertas normas y aplicarles una penalización intermedia.

Así fue la pelea del año en la NHL. ESPN A falta de poco más de diez minutos para que concluyera la etapa inicial, Jeannot –vestido de negro y amarillo– se sacó los guantes, esperó a que Bauer –de blanco y azul– hiciera lo mismo y se midieron en el círculo central. Mientras tanto, los árbitros observaron de cerca para intervenir recién cuando uno cayera al suelo o comenzara a tambalear.

Finalmente, el delantero de los Boston Bruins se quedó con el cruce y sus compañeros lo recibieron con júbilo en el banco, al mismo tiempo que el defensor de los Winnipeg Jets se retiraba cabizbajo. Como muestra de la brutalidad del intercambio, ambos terminaron con los nudillos ensangrentados.

Qué dijeron los protagonistas y las redes sobre la pelea viral Luego de que el partido finalizara 4-2 a favor de los Winnipeg Jets –el equipo del perdedor del duelo–, el video se volvió viral en redes sociales y hasta los propios protagonistas opinaron sobre lo ocurrido. El festejo de Tanner Jeannot con sus compañeros de Boston Bruins. En primera instancia, Marco Sturm, entrenador de Boston y exjugador que disputó 14 temporadas en la categoría, aseguró: “Fue una de las mejores peleas que he visto”. Y agregó: “Entré en esta liga siendo muy joven y todos los cruces eran prácticamente abiertos, simplemente te lanzabas. No había defensa ni estructura. En el mundo actual hay mucha técnica”. En cuanto a las reacciones de los usuarios en las redes, las opiniones estuvieron divididas. La postura que más se repitió celebró que se les permita descargar adrenalina a los jugadores: “Me encanta la NHL, entre otras cosas, por esto”, aseguraron varios fanáticos. En cambio, un grupo minoritario criticó la escena: “El hockey me parece un deporte entretenido, pero salen con estas cosas y pierde seriedad. Un deporte no puede ser profesional cuando se permite esto; es algo parecido a la lucha libre”, comentaron tras el episodio.

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