Deuda: Economía logró un rollover del 120%, estiró vencimientos y captó u$s200 millones con el Bonar 2028

Hubo una mayor demanda de títulos de corto plazo. Se adjudicaron $6,2 billones.

El Ministerio de Economía adjudicó en el primer llamado de junio bonos por un total de $6,12 billones , con un nivel de rollover sobre los vencimientos de la semana del 120,42% , informó el Palacio de Hacienda.

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El Tesoro recibió ofertas por $7,40 billones y, además, logró colocar otros u$s200 millones en el Bonar 2028 .

La licitación se llevó a cabo dentro de los términos previstos por el mercado, en un contexto de liquidez y con una mayor demanda por los títulos de vencimiento más corto .

15/12/28 (TXMD8): $1,45 billones a 7,76% TIREA TAMAR y 4,76% TIREA CER .

14/12/29 (TXMD9): $0,83 billones a 8,84% TIREA TAMAR y 5,86% TIREA CER .

28/06/30 (TXMJ0): $2,11 billones a 9,30% TIREA TAMAR y 6,34% TIREA CER.

Dólar Linked

31/08/26 (D31G6): $1,62 billones a 5,49% TIREA .

15/12/28 (TZVD8): $0,12 billones a 8,34% TIREA.

Hard Dollar

31/10/28 (AO28): u$s200 millones a 8,63% TIREA (8,31% TNA).

El analista financiero Martín de la Fuente, de Buenos Aires Valores, indicó que se trató de "una buena licitación para el Tesoro, ya que el menú de por sí era agresivo en el sentido de que eran cinco aperturas, siendo el título más corto del menú (excluyendo el D31G6) el TXMD8 (2,5 años de duration), por lo que el mismo menú empujaba al mercado a extender duration".

"Esto se vio reflejado en el plazo promedio de emisión, que marcó una fuerte suba de 553 días respecto de la licitación pasada, cerrando en 938 días (2,57 años de duration para el total del menú)", explicó.

El analista indicó que "la ausencia de títulos a tasa fija y CER puede justificarse en darle un respiro a las curvas que vienen, en el mejor de los casos, lateralizando en los rendimientos desde la última licitación, amparado en el monto exiguo de los vencimientos".

De la Fuente consideró que eso "permitió que el Tesoro ofreciera duales largos y cobertura dollar-linked a diciembre de 2028 sin demasiada complicación con el financiamiento".

"Dentro de la oferta dollar-linked sorprendió la apertura del TZVD8 (diciembre de 2028), pudiendo haber reabierto el TZV28 (emisión chica e ilíquida en el mercado secundario). Si vemos el perfil a junio de 2028, se entiende el motivo por el cual no reabrieron, ya que no quieren seguir cargando peso en dicho vencimiento, que se muestra abultado", explicó.

Canje de deuda

Por otro lado, el Tesoro incluyó un nuevo canje de deuda. "La propuesta de volver a incluir conversiones luego de dos licitaciones sin canjes muestra cierta cautela del Tesoro de cara a la próxima licitación de junio. Si bien esta fue poco exigente, la siguiente tiene vencimientos por $23,5 billones, razón por la cual ofreció canjear TZX26 y TTJ26 (involucran el 58% de lo que vence a fines de mes) para descomprimir dicha instancia. Sabiendo esto, creíamos que iba a haber mayor premio en la conversión respecto al new money, pero terminó siendo al revés", explicó De la Fuente.

Resultado del canje

Conversión de títulos por un total equivalente al 24,89% del valor en circulación del TZX26 y al 21,79% del TTJ26: