Dólar y deuda: Economía mide la demanda de cobertura con un canje por el equivalente a u$s4.100 millones

Economía intentará aliviar los compromisos de fin de mes mediante la conversión de la D31L6 por instrumentos con vencimientos hasta 2028. Así, la operación pondrá a prueba la demanda por cobertura cambiaria y el atractivo del TZVD8 para los inversores.

El canje pondrá a prueba la demanda por cobertura cambiaria y la capacidad del Tesoro para extender los vencimientos.

El Ministerio de Economía realizará este martes 21 de julio un nuevo canje dólar linked para afrontar el vencimiento de la LELINK D31L6 , que expira el 31 de julio y tiene un valor nominal equivalente a u$s4.098 millones. La operación se realizará mediante suscripción en especie y se liquidará el viernes 24.

Los tenedores podrán recibir la D31G6 , con vencimiento el 31 de agosto de 2026 , o el TZVD8 , que expira el 15 de diciembre de 2028 . Ambos se integran y pagan en pesos, ajustados por la evolución del dólar oficial.

El objetivo del canje es reducir la concentración de vencimientos de fin de mes y aliviar la presión cambiaria antes del 28 de julio , cuando se determinará el tipo de cambio oficial utilizado para calcular el pago de la D31L6. En el mercado, esta letra representa cerca de $6 billones dentro de compromisos totales estimados en torno a $11 billones, aunque una parte de su tenencia estaría en manos del Banco Central.

Para postergar ese vencimiento, el Tesoro ofrecerá dos alternativas con plazos muy diferentes . La D31G6 trasladará el compromiso apenas un mes, mientras que el TZVD8 permitirá extenderlo hasta diciembre de 2028 . Por eso, además del nivel total de adhesión, el mercado observará cómo se distribuyen las ofertas entre ambas opciones.

Ese dato será relevante porque, en el canje anterior , cerca del 90% de los inversores habría optado por extender el vencimiento solamente un mes , lo que reflejó la preferencia por el tramo corto de la curva . Si ese comportamiento se repite, Economía logrará descomprimir el compromiso inmediato, pero volverá a concentrar una parte significativa de las obligaciones en agosto.

Qué oportunidad aparece para los inversores

Entre las dos alternativas, el TZVD8 aparece como la opción con mayor potencial para quienes estén dispuestos a extender el plazo de la inversión. El bono cotiza en el mercado secundario con un rendimiento cercano a dólar linked más 8,5%, luego de haber sido adjudicado en la última licitación a una tasa de 9%, en un contexto en el que todavía existe una brecha elevada entre el tipo de cambio oficial y el contado con liquidación.

Esa combinación podría volver a ubicarlo entre los instrumentos en pesos más atractivos con vencimiento en 2028, ya que permite capturar la evolución del dólar oficial y sumar un rendimiento adicional. En ese marco, algunos operadores consideran que podría resultar conveniente comprar la D31L6 antes de la licitación y presentarla al canje para recibir el TZVD8.

Sin embargo, el resultado de la estrategia dependerá del precio que Economía asigne a la letra elegible, del valor de corte del nuevo bono y de su cotización posterior en el mercado secundario.

De todos modos, las sociedades de bolsa advierten que la cobertura cambiaria ya no resulta tan barata como en meses anteriores. En este sentido, desde Balanz señalaron que los tipos de cambio implícitos en la curva dólar linked y en el mercado de futuros ya se encuentran cerca de sus proyecciones, lo que indica que la cobertura cambiaria perdió parte del atractivo que mostraba anteriormente. Sin embargo, todavía observan oportunidades en los instrumentos de corto plazo, favorecidos por la intervención del Banco Central.

Por su parte, desde Cohen también identifican valor en algunos instrumentos dólar linked cortos. La sociedad de bolsa destacó el D30S6, que ofrece una tasa de devaluación más 5% e incorpora un ajuste implícito del tipo de cambio de 1,4% mensual, por debajo de sus estimaciones. Así, mientras el tramo corto podría beneficiarse de una devaluación mayor a la descontada, el TZVD8 ofrece una alternativa para quienes busquen sostener la cobertura hasta 2028 y estén dispuestos a asumir una mayor duration.

El impacto sobre el mercado

El resultado del canje permitirá medir qué proporción del vencimiento equivalente a u$s4.098 millones continúa invertida en instrumentos vinculados al dólar oficial y cuánto logra trasladarse hacia plazos más largos. Además, servirá para evaluar la capacidad del Tesoro de administrar la liquidez de fin de mes sin volcar una mayor presión sobre los dólares financieros.

La operación se producirá en un contexto de fuerte expansión de la cobertura cambiaria ofrecida por el sector público. Según PPI, el stock de instrumentos vinculados al tipo de cambio ya rondaría los u$s8.870 millones, tras aumentar cerca de u$s2.540 millones durante julio. De ese incremento, u$s967 millones correspondieron a títulos dólar linked adjudicados en la última licitación, que concentraron el 24,8% del monto colocado.

Por eso, una adhesión elevada contribuiría a descomprimir el vencimiento inmediato. Sin embargo, la composición también será determinante, ya que si la mayor parte de los inversores opta por la D31G6, el Tesoro apenas trasladará el compromiso hacia agosto. En cambio, una mayor demanda por el TZVD8 permitiría extender una porción relevante hasta 2028.

Al mismo tiempo, el mercado observará si el Banco Central mantiene su menor intervención reciente o vuelve a operar en futuros y bonos dólar linked para contener las expectativas de devaluación.