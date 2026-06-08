Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba + Agregar ámbito en









El personal fue desalojado minutos antes de las 15 tras una advertencia recibida por el área de seguridad. Los empleados debieron abandonar el edificio por las escaleras y concentrarse en Plaza de Mayo.

Las autoridades de Economía activaron el protocolo preventivo. Mariano Fuchila

El Ministerio de Economía fue evacuado de emergencia este lunes por la tarde, producto de una amenaza de bomba, según informó la seguridad del ministerio. El personal de la cartera fue desalojado minutos antes de las 15 horas, al tiempo que se desplegó un operativo policial a las puertas de Hipólito Yrigoyen 250.

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Según relataron algunos testigos, poco antes de las 15 horas, los pasillos del edificio de Economía se inundaron de sirenas que indicaban la evacuación inmediata. Los empleados salieron por escaleras, ya que todos lo ascensores estaban bloqueados. El punto de encuentro para los evacuados fue la Plaza de Mayo.

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