La ciudad de Buenos Aires logró la mejor calificación posible para sus bonos de los últimos 14 años

La calificadora internacional Moody´s subió la nota a B1. También se mejoraron las notas y calificaciones de otros 10 gobiernos provinciales. El fundamento es la mejora de la nota del gobierno nacional.

Moody´s le subió la nota a la Ciudad de Buenos Aires y a otras 10 jurisdicciones.

Los bonos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lograron la calificación B1 por parte de la agencia internacional Moody’s , un hecho que no ocurría desde hace 14 años . Así lo indicó Moody’s mediante un comunicado en el que detalla que se aplicaron nuevas notas a 11 provincias y gobiernos locales .

"Elevamos la evaluación crediticia base (BCA, por sus siglas en inglés) de b2 a b1 y las calificaciones de deuda quirografaria senior de B2 a B1 para la Ciudad de Buenos Aires, manteniendo su perspectiva estable" , señala el comunicado.

Al respecto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , dijo: "Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody’s y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina. No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá" .

Por su parte, el ministro de Hacienda de la Ciudad, Gustavo Arengo , afirmó que "tras 14 años, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a obtener la calificación B1 con perspectiva estable por parte de Moody’s, posicionándose como la jurisdicción con mejor calificación" .

Tras 14 años, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a obtener la calificación B1 con perspectiva estable por parte de @moodysratings, posicionándose como la jurisdicción con mejor calificación.



Esta nueva mejora pasando de B2 a B1 es el resultado del orden de las cuentas públicas y… pic.twitter.com/8S5SgnDXLj — Gustavo Arengo (@GustavoArengo) July 24, 2026

"Esta nueva mejora, al pasar de B2 a B1, es el resultado del orden de las cuentas públicas y la disciplina fiscal fijadas por Jorge Macri. Y se enmarca en el ordenamiento macroeconómico dispuesto por el Gobierno nacional, que propicia las condiciones necesarias para obtener financiamiento más accesible y así potenciar inversiones", agregó.

Otras provincias con mejora

El informe de la calificadora también detalla que elevó las evaluaciones crediticias base (BCA) de b3 a b2 y las calificaciones de B3 a B2 para las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

Por otro lado, mejoró las evaluaciones de caa3 a caa2 y las calificaciones de Caa3 a Caa2 para las provincias de Buenos Aires y Chaco, manteniendo sus perspectivas estables.

"Simultáneamente, elevamos las evaluaciones de caa1 a b3 y las calificaciones de Caa1 a B3 para la provincia de Entre Ríos y el municipio de Córdoba, cambiando sus perspectivas de estable a positiva", señala el comunicado. Del mismo modo, confirmó la evaluación en caa1 y la calificación de emisor en Caa1 para la provincia de Río Negro, cambiando su perspectiva de estable a positiva.

Por otro lado, Moody’s confirmó la evaluación en caa1 y las calificaciones en Caa1 para la provincia de Chubut, así como la evaluación en caa2 y las calificaciones en Caa2 para Tierra del Fuego, manteniendo sus perspectivas estables.

La entidad señaló que la mejora de las calificaciones responde a la suba de la nota del emisor soberano de Argentina de Caa1 a B3, el aumento del techo país para moneda extranjera de B2 a B1 y el cambio de perspectiva de las calificaciones soberanas de estable a positiva.