Los bonos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lograron la calificación B1 por parte de la agencia internacional Moody’s, un hecho que no ocurría desde hace 14 años. Así lo indicó Moody’s mediante un comunicado en el que detalla que se aplicaron nuevas notas a 11 provincias y gobiernos locales.
La ciudad de Buenos Aires logró la mejor calificación posible para sus bonos de los últimos 14 años
La calificadora internacional Moody´s subió la nota a B1. También se mejoraron las notas y calificaciones de otros 10 gobiernos provinciales. El fundamento es la mejora de la nota del gobierno nacional.
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"Elevamos la evaluación crediticia base (BCA, por sus siglas en inglés) de b2 a b1 y las calificaciones de deuda quirografaria senior de B2 a B1 para la Ciudad de Buenos Aires, manteniendo su perspectiva estable", señala el comunicado.
Al respecto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo: "Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody’s y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina. No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá".
Por su parte, el ministro de Hacienda de la Ciudad, Gustavo Arengo, afirmó que "tras 14 años, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a obtener la calificación B1 con perspectiva estable por parte de Moody’s, posicionándose como la jurisdicción con mejor calificación".
"Esta nueva mejora, al pasar de B2 a B1, es el resultado del orden de las cuentas públicas y la disciplina fiscal fijadas por Jorge Macri. Y se enmarca en el ordenamiento macroeconómico dispuesto por el Gobierno nacional, que propicia las condiciones necesarias para obtener financiamiento más accesible y así potenciar inversiones", agregó.
Otras provincias con mejora
El informe de la calificadora también detalla que elevó las evaluaciones crediticias base (BCA) de b3 a b2 y las calificaciones de B3 a B2 para las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe.
Por otro lado, mejoró las evaluaciones de caa3 a caa2 y las calificaciones de Caa3 a Caa2 para las provincias de Buenos Aires y Chaco, manteniendo sus perspectivas estables.
"Simultáneamente, elevamos las evaluaciones de caa1 a b3 y las calificaciones de Caa1 a B3 para la provincia de Entre Ríos y el municipio de Córdoba, cambiando sus perspectivas de estable a positiva", señala el comunicado. Del mismo modo, confirmó la evaluación en caa1 y la calificación de emisor en Caa1 para la provincia de Río Negro, cambiando su perspectiva de estable a positiva.
Por otro lado, Moody’s confirmó la evaluación en caa1 y las calificaciones en Caa1 para la provincia de Chubut, así como la evaluación en caa2 y las calificaciones en Caa2 para Tierra del Fuego, manteniendo sus perspectivas estables.
La entidad señaló que la mejora de las calificaciones responde a la suba de la nota del emisor soberano de Argentina de Caa1 a B3, el aumento del techo país para moneda extranjera de B2 a B1 y el cambio de perspectiva de las calificaciones soberanas de estable a positiva.