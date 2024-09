Deuda: Luis Caputo convalidó leve suba de tasas y colocó $6,99 billones, lo justo para renovar vencimientos

Economía emitió nueve títulos a tasa fija e indexados a la inflación. Vencían $6,97 billones y esta vez casi no hubo fondeo neto. Tuvo que pagar algo más que en la subasta previa del Tesoro y que el mercado secundario.

Deuda: detalles de la licitación

Algo más de la mitad del monto colocado se concentró en las tres LECAP más cortas. Fueron $2,18 billones a diciembre de 2024, $1,25 billones a febrero de 2025 y $608.909 millones a marzo, los únicos tres instrumentos a los que Finanzas les había puesto un monto máximo para evitar que los bancos concentren aún más en esos instrumentos.

Además, Economía colocó $995.916 millones en una LECAP a abril, $717.552 millones en una a mayo y $828.692 millones a septiembre de 2025.

Entre los bonos atados a la inflación, el más demandado fue el BONCER a marzo de 2025. En ese instrumento adjudicó $235.082 millones. Finalmente, colocó $153.370 millones en un BONCER a marzo de 2026 y $23.497 millones a marzo de 2027.

Licitación con suba de tasas

Uno de los datos en los que repararon en la City fue que, para garantizarse la refinanciación de los vencimientos, Caputo tuvo que convalidar rendimientos algo más elevados para los inversores. En el caso de las LECAP, pagó 3,75% de tasa efectiva mensual (TEM) a diciembre; 3,9% a febrero, marzo y abril; y 3,95% a mayo y septiembre. En tanto que los BONCER cortaron con tasas reales del 5,6% a 2025, 8,7% a 2026 y 10,5% a 2027.

"Pagó algo más de tasa el Tesoro respecto de la licitación previa pero no en tanta disonancia contra el cierre del mercado secundario", sostuvo el economista Salvador Vitelli, head of research de Romano Group. Aunque aclaró que la parte larga de la curva de LECAP "sufrió post-dato de inflación" (el 4,2% de agosto, que fue más alto de lo esperado) y planteó que, de no haber sido por eso, "la diferencia entre el mercado secundario y la licitación hubiese sido aún mayor".

En la subasta anterior, Economía había pagado, por ejemplo, 3,78% TEM por una LECAP a febrero y 3,88% TEM por una letra a agosto de 2025.

"El Tesoro tomó 96% de las posturas ofrecidas, teniendo que pagar un premio en el caso de las LECAP. Aun así, sólo le alcanzó para cubrir los vencimientos del viernes", analizaron desde la firma Puente tras la licitación.

Nota en desarrollo-.