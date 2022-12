Diputados: clima tenso se agita aún más con rechazo opositor ante nuevo blanqueo de capitales

Desde la Unión Cívica Radical, el vice de la comisión de Finanzas y exministro de Hacienda de Mendoza, Lisandro Nieri, dejó claro que la bancada no está para nada “de acuerdo” con la eventual iniciativa. En esa línea, detalló: “El kirchnerismo va por el sexto blanqueo y cada vez recaudan menos. No se trata de tener un blanqueo de manera permanente, sino de generar confianza, que es lo que no tiene este Gobierno, y por eso cada vez recaudan menos”.