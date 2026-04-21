Inflación: prevén que en abril se cortará la racha alcista de 10 meses y el IPC perforará el 3%

La inflación de marzo superó el umbral clave del 3% promedio por primera vez en un año, traccionada fuertemente por los aumentos en servicios, combustibles y educación. Sin embargo, las primeras mediciones de cara al mes de abril muestran signos de moderación y el índice de precios al consumidor (IPC) podría volver a perforar ese nivel, ante una menor presión de alimentos y cierta estabilidad cambiaria , que generarían un punto de inflexión después de diez meses consecutivos de aceleración.

El relevamiento semanal de la consultora LCG mostró una inflación de alimentos más moderada: arrancó abril con una variación alcista de 1,5%, en la segunda semana los precios cayeron 0,4% y en la tercera avanzaron 0,5%. En el promedio de las últimas cuatro semanas, el último registro mostró una desaceleración, desde el 1,6% al 1,2% .

" Estimamos una inflación mensual del 2,7% , con una núcleo en torno al 2,6%, ya sin ajustes relevantes en el precio de la carne. Aun así, el arrastre estadístico de los aumentos de los combustibles en marzo y alzas de otros regulados (transporte público) le ponen un piso de 0,8 puntos al mes", destacaron desde Fundación Capital .

Analytica , por su parte, midió un alza del 0,2% en el precio de los alimentos durante las últimas dos semanas, luego de que los precios hayan comenzado abril sin cambios. "En la composición regional, las menores variaciones se dieron en NOA y Cuyo, con un aumento del 0,1% en ambos casos. Por otro lado, el mayor aumento detectado fue en la Patagonia, que presentó una suba del 0,3%", subrayaron para la tercera semana del mes.

Desde la consultora 1816 señalaron que, si bien es cierto que los drivers como carne y combustibles son transitorios, con el IPC subyacente -o "núcleo descarnado"- la inflación no deja de estar en la zona del 2% a 2,5% , que está siendo muy difícil perforar incluso con un tipo de cambio nominal que está en los niveles de principios de agosto de 2025.

Sobre la influencia del tipo de cambio, Fundación Capital remarcó que "la estabilidad prevista para los próximos 200 días en el marco de la abundante cosecha gruesa actúa como un ancla". Además, agregó que "la moderación esperada para abril podría contribuir a recomponer expectativas".

La economista Rocío Bisang pronosticó que "el arrastre de marzo hacia adelante va a ser particularmente evidente en combustibles este mes, donde el impacto promedio en marzo fue del 7,1%, mientras que la suba total se ubicó en torno al 20%".

La mira está en los precios regulados

Los precios regulados subieron 5,1% promedio en marzo (12,2% en el primer trimestre) y explicaron un tercio de la inflación general del mes, según datos oficiales de INDEC. Los estacionales, por su parte, tuvieron un aumento apenas del 1%, pese al incremento del rubro educación (+12,1%).

"En particular, en el tercer mes se destacaron los incrementos en el rubro transporte (4,1% mensual) por el impacto en el precio de la nafta (7% en GBA) y el transporte público en GBA (8,6%) y Noroeste (6,7%). Asimismo, se dieron subas en Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,7%), por la recomposición de tarifas de gas y electricidad (14,1% en el Noreste y 4,7% en GBA). Vale mencionar que en los últimos meses las tarifas de servicios públicos fueron las que dinamizaron los aumentos en los servicios, cuando previamente se estaban comportando más en línea con aquellos privados como prepagas y telecomunicaciones", resaltaron desde Fundación Capital.

Combustibles estaciones surtidores nafta gasoil.jpg FEC

"En el cuarto mes del año parece jugarse si se retorna efectivamente al proceso de desinflación. En este sentido, confluyen distintos factores al alza y a la baja. En primer lugar, en abril el impacto de la carne en el índice disminuirá sensiblemente. En efecto, el fuerte aumento del precio de la hacienda evidenciado desde noviembre (34,4% acumulado entre noviembre de 2025 y marzo de 2026), ya mostró un traslado total a precios del consumidor (37% para el rubro Carnes y derivados del IPC-GBA)", sostuvo la Fundación Capital.

De cara al cuarto mes del año, todo indicaría que se cortaría el proceso de aceleración inflacionaria. Analytica proyectó que la variación promedio general se ubicaría en 2,9%, mientras que la Fundación Capital prevé que se ubique en el 2,7% y EcoGo estima que se posicionará en 2,5%.

Sin embargo, el proceso de desinflación todavía enfrenta obstáculos. Entre ellos, se destacan la recomposición pendiente de precios relativos, la presión de los regulados y un contexto internacional más adverso, con subas en commodities energéticos y costos de insumos.