Diputados: puja para suceder a Massa, quejas de la oposición y expectativa por Presupuesto 2023

La tarde de ayer también regaló una supuesta propuesta para que retorne la funcionaria bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez y ocupe el cargo de Massa. Algo imposible desde el vamos, ya que la exlegisladora renunció a su banca para ir a la gestión de Axel Kicillof y, por tanto, no puede volver a Diputados. Las operaciones también incluyeron a la fueguina Rosana Bertone, exgobernadora fueguina e íntima -en otros tiempos- del matrimonio Kirchner.

Más allá de los nombres, la decisión final se tomará en las próximas horas -o fin de semana- en el interbloque que lidera Germán Martínez. El legislador santafecino ingresó hace unos meses a la jefatura y, sin embargo, es una de las pocas personas que sostiene un diálogo respetuoso con la oposición. Moreau, en cambio, fomentó su relación con Máximo Kirchner y mantuvo fuertes cruces con varias bancadas en las últimas sesiones, algo que genera desconfianza de cara al futuro.

Del lado de la oposición no aparecerán grandes trabas, ya que muchos legisladores no quiere quedar cruzados por las idas y vueltas del oficialismo. Además, los bloques entienden que dicho lugar le corresponde al Frente de Todos, más allá de algunos sueños extraños de una persona del interbloque federal, que intentaba anoche un movimiento de pinzas para morder en la estructura de poder.

Con la renuncia de Massa, quien quedará a cargo de la Cámara baja hasta que se vote a un sucesor será el actual vice, el macrista Omar De Marchi (Mendoza).

Reclamos

“El gobierno de Alberto Fernández y Cistina Kirchner implosionó. Los gobernadores del PJ finalmente reaccionaron porque temen perder las provincias. La reestructuración del gabinete no es suficiente. Hace falta un plan que este gobierno hasta acá no tuvo”, manifestó en las últimas horas el titular de la bancada radical en Diputados, Mario Negri.

Desde Mar del Plata, en tanto, la titular del PRO, Patricia Bullrich, señaló: “No hay un gobierno, hay como 10 gobiernos, cada Ministerio es un gobierno, cada dirigente es un dirigente de una parte del Frente de Todos. Primero, que se pongan de acuerdo entre ellos qué quieren hacer. ¿Con quién vamos a hablar?, ¿Con qué parte del gobierno?, ¿Con la vicepresidenta? ¿Con el Presidente, que está vacío de poder? ¿Con los cambios permanentes de ministros? ¿Con una ministra -por la sciolista Silvina Batakis- que la pusieron una semana, la subieron a un avión y después cuando baja del avión ya no es mas ministra? La verdad es que no tenemos con quién hablar, no hay diálogo con alguien que sabe qué tiene que hacer y no lo quiere hacer. Entonces vienen tratando de ganar tiempo y, cada día que ganan ellos, pierde el país y pierden los argentinos de su bolsillo”.

Piquetero al Congreso

Si Massa no se toma licencia y renuncia a la presidencia de Diputados y a su banca -para que el Frente de Todos no pierda un voto, en un recinto muy complejo por la paridad de fuerzas con Juntos por el Cambio-, ocupará su lugar como legislador el referente del Partido Piquetero Juan Marino, un joven funcionario en el Ministerio de Desarrollo bonaerense que lidera el camporista Andrés Larroque.

En realidad, quien sigue en el orden de la lista del Frente de Todos de 2019, que en aquel encabezó Massa, es Carolina Natalia Arricau, en el puesto 28. No obstante, y conforme a la ley de paridad de género, le tocaría a un varón reemplazar a otro varón y por eso Marino, en el lugar 29, sería el indicado.

Al igual que el Frente Patria Grande de Juan Grabois, la Corriente Clasista y Combativa de Juan Carlos Alderete, la CTA Autónoma, y Unidad Popular -Claudio Lozano-, el Partido Piquetero se enmarca en lo que algunos llaman “la izquierda del kirchnerismo”.

En efecto, Marino estuvo en el escenario montado en el Puente Pueyrredón donde un combativo Grabois despotricó contra Alberto Fernández y juró que las organizaciones sociales allí presentes estaban dispuestas a “dejar la sangre en la calle” para luchar contra el ajuste.