Discurso de Zelenski inauguró la Berlinale

“El arte podía elegir entre tomar partido o permanecer neutral, lo que equivalía a respaldar la tiranía”, dijo Zelenski, cuyas experiencias en los primeros días de la invasión hace un año son el tema de un documental de Sean Penn, “Superpower”, que se estrenará hoy en el festival. La gala inaugural se vio brevemente interrumpida por activistas de Last Generation que se pegaron a la alfombra roja en protesta por la degradación del medio ambiente.

Zelenski “es un héroe de nuestra época”, declaró ayer la actriz estadounidense Anne Hathaway horas antes de la gala inaugural en rueda de prensa tras presentar la película “She Came To Me”, una comedia romántica fuera de competición. “Nuestra solidaridad y simpatía están con las víctimas y los artistas que se quedaron defendiendo el país y que siguen filmando la guerra”, declararon en un comunicado los codirectores del festival, Mariëtte Rissenbeek y Carlo Chatrian.

La presidenta del jurado del Festival, Kristen Stewart, dijo que “no creo eso de que el cine esté muerto”. En una rueda de prensa declaró que el cine vivirá para siempre. “Miren por el espejo retrovisor”, dijo Stewart. “Nunca hemos dejado de contarnos historias”. A continuación, aludió a la caída de la recaudación en las taquillas internacionales como consecuencia de la pandemia. “Cuánto cuesta olvidar eso. Pero también creo que todos tenemos una necesidad vital y desesperada de crear algo. Y sí, creo que cuando empiezas a fijarte en la industria, es fácil pensar: ‘¡Oh, Dios, todo se está desmoronando’. Pero el cine es algo vital y nunca desaparecerá”.

Stewart asistió por primera vez a la Berlinale en 2010 con la producción independiente “Welcome to the Rileys”, junto al director Jake Scott. “Seré franca: estoy temblando”, dijo sobre su papel como presidenta del festival. “Pero no es una responsabilidad que no entienda del todo. Estoy preparada, dispuesta a dejarme cambiar por todas las películas y por la gente que nos rodea. Creo que para eso estamos aquí”. También dio una respuesta abierta, pero torpe, cuando se le pidió que nombrara algunas de sus películas internacionales favoritas. “Para ser sincera, siento mucho no tener la mejor respuesta a su pregunta, pero me ayudarán los que se sientan a mi lado. Lo siento, no tengo una gran lista de cineastas en mi bolsillo para dar como respuesta.” Entre los miembros del jurado internacional de la Berlinale figuran también la actriz Golshifteh Farahani (Irán/Francia), la directora y guionista Valeska Grisebach (Alemania), el director y guionista Radu Jude (Rumanía), la directora de casting y productora Francine Maisler (Estados Unidos), la directora y guionista Carla Simón (España), y el director y productor Johnnie To (Hong Kong, China).