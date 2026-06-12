Disney y Pixar presentaron el tráiler de "Gatto", su nueva película animada + Agregar ámbito en









Se trata de una aventura animada original que transporta a las audiencias al mundo secreto de los gatos de Venecia, Italia.

"Gatto" llega a los cines en 2027.

Disney y Pixar presentaron el tráiler de Gatto, su nueva película animada. Se trata de una aventura animada original que transporta a las audiencias al mundo secreto de los gatos de Venecia, Italia.

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Gatto está dirigida por Enrico Casarosa y producida por Andrea Warren, el equipo creativo detrás de la nominada al Oscar Luca. La película se estrena solo en cines el 4 de marzo de 2027.

Mark Ruffalo (Avengers, En primera plana, Foxcatcher) se une al elenco de voces en inglés como Nero, el pícaro gato negro, y Laurence Fishburne (Matrix, Boyz n the Hood, ¿Qué tiene que ver el amor con eso?) dará voz a Rocco, un despiadado gato, jefe de la mafia felina. El tráiler presenta a Nero y Rocco mientras interrogan a otro gato en una divertida escena.

De qué trata Gatto En Gatto, tras años de ingeniárselas por los canales y callejones de la supersticiosa Venecia, Nero comienza a cuestionarse si realmente vivió como debía. Endeudado con Rocco, el jefe de la mafia felina local, Nero se encuentra en un dilema y se ve obligado a forjar una amistad totalmente inesperada que podría llevarlo a encontrar su propósito... a menos que Venecia acabe con él primero.

Embed - Gatto | Tráiler Oficial | Subtitulado Enrico Casarosa, animador y director, nacido en Italia y afincado en Estados Unidos, se unió al estudio Pixar en 2002, y anteriormente también trabajó como artista de storyboard en Cars, Ratatouille, Up, Cars 2 y Coco, así como jefe de storyboard en El buen dinosaurio. Pixar Animation Studios, una subsidiaria de propiedad total de The Walt Disney Company, es un estudio cinematográfico ganador del Premio de la Academia, reconocido mundialmente por sus capacidades técnicas, creativas y de producción en el arte de la animación por computadora.

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