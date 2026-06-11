Llega Toy Story 5 al cine: desde la película perdida hasta la guerra contra Mattel por las barbies

Taylor Swift creó una canción inspirada en Jessie y sorprendió en la premiere al cantar junto al histórico compositor Randy Newman.

Después de siete años de espera, Toy Story 5 llega a los cines este junio con una nueva aventura. La película pondrá a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes más famosos de Pixar frente a un desafío muy actual: el avance de las pantallas y la tecnología .

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Bajo la dirección de Andrew Stanton , responsable de clásicos como Buscando a Nemo y WALL-E, la cinta promete combinar emoción, humor y nostalgia .

A eso se suma una fuerte apuesta por sumar figuras reconocidas al proyecto, con nombres como Taylor Swift, Conan O'Brien, Bizarrap, Bad Bunny y Penélope Cruz vinculados a esta nueva producción que ya aparece entre los estrenos más esperados del año. A continuación, conocé todos los detalles.

Aunque hoy es considerada una de las mejores películas animadas de todos los tiempos, Toy Story 2 estuvo muy cerca de no llegar a los cines .

El hecho ocurrió en 1998, cuando más de 150 personas trabajaban simultáneamente en la producción de la película dentro de los estudios Pixar. Faltaba poco más de un año para el estreno y el equipo ya acumulaba cerca de diez meses de actividad, entre animación, iluminación y montaje.

Todo cambió cuando un error informático comenzó a borrar archivos del proyecto. Al principio parecía un problema menor hasta que varios empleados notaron que determinadas escenas desaparecían.

Luego comenzaron a faltar modelos de personajes y secuencias completas, y descubrieron que alguien había ejecutado accidentalmente un comando de eliminación masiva dentro del servidor principal que avanzaba en tiempo real.

Ante la desesperación, decidieron desconectar el sistema. Sin embargo, el verdadero problema apareció cuando intentaron recuperar el material desde las copias de seguridad: Pixar había configurado una plataforma de respaldo que ya no alcanzaba para almacenar todo el contenido de la cinta.

Pero, la salvación llegó de manera inesperada. Galyn Susman, una de las supervisoras técnicas, se encontraba trabajando desde su casa luego de haber sido madre. El estudio le había instalado un equipo completo para continuar colaborando de forma remota. Ahí se encontraba una versión que estaba solo dos semanas desactualizada.

Durante un fin de semana completo, decenas de trabajadores revisaron miles de archivos uno por uno para determinar cuáles eran las versiones correctas y restaurar cada escena.

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2. Mattel rechazó a Barbie y Pixar tuvo que cambiar los planes

Durante la producción de Toy Story, Pixar tenía pensado incluir a Barbie en una secuencia importante. Pero Mattel rechazó la propuesta porque consideraba que una película podía limitar la imaginación de los niños respecto a la muñeca.

El enorme éxito de la película cambió completamente la situación. Cuando se convirtió en un fenómeno global, la empresa comprendió el potencial promocional que ofrecía la franquicia y terminó autorizando el uso del juguete para las siguientes entregas.

Desde entonces, se transformó en una figura habitual dentro de la historia e incluso protagonizó cortometrajes derivados junto a Ken.

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3. Woody era menos simpático

El Woody que conquistó a millones de espectadores estuvo lejos de ser la primera versión del personaje. En los primeros borradores de la película, el vaquero era considerablemente más arrogante, egoísta y antipático.

Los responsables del proyecto querían construir un protagonista diferente a los clásicos héroes infantiles, pero las pruebas internas demostraron que el personaje generaba rechazo.

Pixar decidió rediseñar completamente su personalidad y convertirlo en el líder noble, protector y leal que finalmente llegó al cine.

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4. Buzz Lightyear tuvo otro nombre

Buzz Lightyear también atravesó muchas transformaciones antes de convertirse en el guardián espacial que todos conocen. Los primeros diseños mostraban un traje rojo muy distinto al clásico uniforme blanco, verde y violeta. Además, el personaje originalmente iba a llamarse Tempest, una referencia a videojuegos de la época.

Con el paso de los meses, Pixar modificó su apariencia y eligió el nombre Buzz Lightyear en homenaje al astronauta Buzz Aldrin.

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5. Toy Story casi se convierte en un musical

La canción "Hay un amigo en mí" es una de las más reconocidas de la historia del cine animado, pero originalmente Disney imaginaba algo mucho más ambicioso.

Durante las primeras reuniones de producción, los ejecutivos creían que Toy Story funcionaría como un musical, con varios personajes cantando durante la película.

Pixar no compartía esa visión y defendía una narrativa más cercana a la aventura y la comedia. Finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo: los protagonistas no cantarían, pero la música tendría un papel central para acompañar los momentos más emotivos.

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Cuándo estrena Toy Story 5 en los cines de Argentina

La espera está llegando a su fin para los fanáticos de Woody y Buzz Lightyear. Disney y Pixar confirmaron que Toy Story 5 llegará a los cines de Argentina el 18 de junio de 2026, con funciones de preestreno programadas para el 17 de junio.

La nueva película retomará la historia después de los acontecimientos de Toy Story 4 y mostrará a los personajes enfrentándose a una problemática muy actual: el creciente protagonismo de los celulares y dispositivos electrónicos en la vida cotidiana de los más chicos.

Según adelantaron los tráilers, la trama girará alrededor de Bonnie y su relación con una tablet llamada Lilypad, que comienza a desplazar a los juguetes tradicionales.

La música volverá a estar en manos de Randy Newman, compositor histórico de la franquicia.

Embed - Toy Story 5 | Tráiler Oficial | Doblado

La participación de Taylor Swift, ¿y Lali También?

Uno de los nombres que más expectativa genera alrededor de Toy Story 5 es el de Taylor Swift. Después de meses de rumores, se confirmó que la cantante escribió e interpretó "I Knew It, I Knew You", que forma parte de la banda sonora oficial de la película.

La artista participó de la premiere mundial realizada el 9 de junio en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Swift llegó al evento con un detalle que llamó la atención de todos: llevó su VHS original de Toy Story estrenado en 1995 y les pidió a Tom Hanks y Tim Allen que se lo firmaran.

"No me saqué una selfie, pero le firmé su VHS. Le dije que debería haber traído la reproductora de VHS para que pudiéramos firmarla, porque también podría ir al Instituto Smithsonian", bromeó Hanks después del evento.

Pero la gran sorpresa llegó dentro de la sala. Vestida con un diseño amarillo inspirado en Jessie, la compositora apareció sobre el escenario para interpretar por primera vez en vivo la canción que escribió junto a Jack Antonoff.

"Significa muchísimo ser una pequeña parte del universo de estas películas. Toy Story 5 es mi favorita de todas las Toy Story. Me siento muy afortunada de poder formar parte de esto", expresó ante el público. Además, definió la nueva entrega como "increíblemente hermosa" y una verdadera "obra maestra".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pixar/status/2064603470267887712?s=20&partner=&hide_thread=false Taylor Swift surprised audiences at the world premiere of Toy Story 5 with a performance of her new original song for the film “I Knew It, I Knew You” pic.twitter.com/WMK2NiqJIq — Pixar (@Pixar) June 10, 2026

La cantante también compartió escenario con Randy Newman para interpretar "You've Got a Friend in Me".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PopBase/status/2064555853340946593?s=20&partner=&hide_thread=false Taylor Swift and Randy Newman perform ‘You’ve Got a Friend in Me’ at the ‘Toy Story 5’ premiere.



(: @THR)pic.twitter.com/ACDWuE3qyP — Pop Base (@PopBase) June 10, 2026

Semanas antes del estreno del sencillo, Swift explicó en sus redes sociales significado personal que tuvo participar del proyecto: "Escribir esta canción fue como un cambio musical y, a la vez, como volver a casa. Crear algo para Jessie fue un nuevo desafío y, al mismo tiempo, algo muy natural. Y ser fan de Toy Story desde los cinco años hasta ahora… es una aventura que pienso seguir viviendo hasta el infinito y más allá”.

Embed - Taylor Swift on Instagram: "Writing this song felt like a musical departure and coming home at the same time. Creating something for Jessie was a new challenge and also felt like second nature all at once. And being a @toystory kid from the age of 5 til now… is an adventure I plan to be on, to infinity and beyond. Thank you to the brilliant Andrew Stanton for imagining me for this, all those years ago when you wrote this newest film. Thank you to the incomparable @randynewmanofficial for the gorgeous sonic tapestry of songs and scores you’ve meticulously woven over the years. You created the Toy Story musical world, and we are lucky to get to live in it. By we, I mean myself and my pal @jackantonoff. We wrote this with so much adoration for these characters that made us laugh and helped us learn lessons and think outside the backyard all throughout our childhoods. “I Knew It, I Knew You” from Toy Story 5 is out everywhere now. " View this post on Instagram

En paralelo, comenzaron a circular especulaciones sobre una posible participación de Lali. Las especulaciones surgieron a partir de una publicidad promocional que incluye la frases "Un amor", "Toy Story 5 vuelve como boomerang", "I love she" y la comparación "Mejor que dos", expresiones que muchos relacionaron inmediatamente con la artista argentina.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de Disney o Pixar sobre la presencia de Lali dentro del elenco de voces o de la banda sonora.