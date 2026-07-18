La infravalorada película de James Cameron que está disponible en Disney + y no te podés perder

A casi 31 años de su estreno original, una gran película volvió para ser descubierta por aquellos fanáticos de la ciencia ficción. Si bien en su momento no tuvo el reconocimiento que se esperaba en las salas de cine, el paso del tiempo hizo que tanto la crítica como el público la miren con otros ojos.
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Una producción de ciencia ficción volvió al catálogo de la plataforma y todavía sorprende a los fanáticos por su historia atrapante.
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Si bien su trama es de suspenso y tecnología, también tiene una mirada fuerte sobre los conflictos sociales. Escrita por James Cameron y dirigida por Kathryn Bigelow, la obra ya se ganó un lugar entre las películas de culto. Ahora, puede verse en Disney+ para ser descubierta por las nuevas generaciones.
De qué trata Días extraños
Días extraños se estrenó en 1995 y transcurre durante los últimos días de 1999, cuando una ciudad golpeada por la violencia y el caos espera la llegada del nuevo milenio. La historia sigue a Lenny Nero, un expolicía que ahora se dedica al tráfico ilegal de grabaciones obtenidas mediante una tecnología conocida como SQUID, sistema que permite que cualquier persona experimente los recuerdos, emociones y sensaciones físicas de otra como si fueran propios.
El protagonista todavía vive aferrado a su pasado y revive una y otra vez los momentos compartidos con su antigua pareja, Faith Justin. De todas formas, su rutina cambia totalmente cuando recibe una serie de pistas sobre un asesino y el crimen de Jeriko One, un popular rapero que promovía la protesta social.
Mientras intenta descubrir quién está detrás de esos hechos, Lenny cuenta con la ayuda de Lornette "Mace" Mason, una amiga que trabaja como chofer de limusinas.
Hoy en día, muchos especialistas la consideran una referencia dentro del cine ciberpunk por su propuesta visual. Además, obtuvo cuatro nominaciones en los Premios Saturn y ganó dos estatuillas en la edición de 1996 a mejor dirección para Kathryn Bigelow y mejor actriz para Angela Bassett.
Disney+: tráiler de Días extraños
Disney+: elenco de Días extraños
- Ralph Fiennes como Lenny Nero
- Angela Bassett como Lornette "Mace" Mason
- Juliette Lewis como Faith Justin
- Tom Sizemore como Max Peltier
- Michael Wincott como Philo Gant
- Vincent D'Onofrio como Burton Steckler
- William Fichtner como Dwayne Engelman
- Glenn Plummer como Jeriko One
- Brigitte Bako como Iris