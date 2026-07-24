Durante años, una de las ficciones juveniles más exitosas de Disney conquistó a millones de adolescentes en Latinoamérica. Con música, patinaje, romances y giras internacionales, la serie trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural que siguió vigente incluso después de su despedida en 2018.
Después de ocho años: Disney+ estrenó la nueva temporada de una icónica serie juvenil
Una producción que marcó a toda una generación vuelve con nuevos desafíos, personajes conocidos y una historia que retoma el camino donde quedó.
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Soy Luna fue uno de los grandes fenómenos de Disney. La historia protagonizada por Karol Sevilla trascendió la televisión con giras internacionales, discos, espectáculos en vivo y una comunidad de fanáticos que siguió acompañando a sus personajes incluso después del final de la serie, emitido en 2018.
Ocho años después de su despedida, el universo de Luna Valente vuelve a abrir sus puertas. Disney+ incorporó a su catálogo Soy Luna: Volver a rodar, una nueva temporada que reúne a buena parte del elenco original y propone una historia ambientada varios años después de los acontecimientos conocidos por el público.
De qué trata Soy Luna: Volver a rodar
La nueva temporada encuentra a Luna Valente convertida en una reconocida patinadora de freestyle. Sin embargo, cuando atraviesa el mejor momento de su carrera, un grave accidente cambia por completo su presente y la mantiene alejada de las pistas durante un largo tiempo.
Dos años más tarde, un acontecimiento muy especial la lleva nuevamente a Buenos Aires. Allí vuelve al emblemático Jam & Roller, el lugar donde comenzó gran parte de su historia y donde también se reencontrará con viejos amigos, antiguos amores y recuerdos que todavía siguen muy presentes.
Además de enfrentar las consecuencias emocionales del accidente, Luna deberá decidir si está preparada para volver a competir.
Disney+: tráiler de Soy Luna: Volver a rodar
Disney+: elenco de Soy Luna: Volver a rodar
- Karol Sevilla como Luna Valente
- Michael Ronda como Simón Álvarez
- Ruggero Pasquarelli como Matteo Balsano
- Carolina Kopelioff como Nina Simonetti
- Malena Ratner como Delfina Alzamendi
- Gastón Vietto como Pedro Arias
- Agustín Bernasconi como Gastón Perida