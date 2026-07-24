Después de ocho años: Disney+ estrenó la nueva temporada de una icónica serie juvenil + Agregar ámbito en









Una producción que marcó a toda una generación vuelve con nuevos desafíos, personajes conocidos y una historia que retoma el camino donde quedó.

Una producción que marcó a toda una generación vuelve a ocupar un lugar destacado dentro del catálogo de Disney+. Magnific

Durante años, una de las ficciones juveniles más exitosas de Disney conquistó a millones de adolescentes en Latinoamérica. Con música, patinaje, romances y giras internacionales, la serie trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural que siguió vigente incluso después de su despedida en 2018.

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Soy Luna fue uno de los grandes fenómenos de Disney. La historia protagonizada por Karol Sevilla trascendió la televisión con giras internacionales, discos, espectáculos en vivo y una comunidad de fanáticos que siguió acompañando a sus personajes incluso después del final de la serie, emitido en 2018.

El regreso de esta historia despertó expectativa entre quienes crecieron con sus personajes y canciones. Disney Ocho años después de su despedida, el universo de Luna Valente vuelve a abrir sus puertas. Disney+ incorporó a su catálogo Soy Luna: Volver a rodar, una nueva temporada que reúne a buena parte del elenco original y propone una historia ambientada varios años después de los acontecimientos conocidos por el público.

De qué trata Soy Luna: Volver a rodar La nueva temporada encuentra a Luna Valente convertida en una reconocida patinadora de freestyle. Sin embargo, cuando atraviesa el mejor momento de su carrera, un grave accidente cambia por completo su presente y la mantiene alejada de las pistas durante un largo tiempo.

La ficción juvenil fue uno de los mayores éxitos televisivos de Latinoamérica y mantiene una comunidad de seguidores muy activa. Disney Dos años más tarde, un acontecimiento muy especial la lleva nuevamente a Buenos Aires. Allí vuelve al emblemático Jam & Roller, el lugar donde comenzó gran parte de su historia y donde también se reencontrará con viejos amigos, antiguos amores y recuerdos que todavía siguen muy presentes.

Además de enfrentar las consecuencias emocionales del accidente, Luna deberá decidir si está preparada para volver a competir. Disney+: tráiler de Soy Luna: Volver a rodar Disney+: elenco de Soy Luna: Volver a rodar Karol Sevilla como Luna Valente

Michael Ronda como Simón Álvarez

Ruggero Pasquarelli como Matteo Balsano

Carolina Kopelioff como Nina Simonetti

Malena Ratner como Delfina Alzamendi

Gastón Vietto como Pedro Arias

Agustín Bernasconi como Gastón Perida

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