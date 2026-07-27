Las historias criminales siguen ocupando un lugar de privilegio entre los estrenos de Disney+. En los últimos años, las ficciones que mezclan investigaciones, suspenso y personajes con zonas grises lograron captar la atención de un público que busca algo más que el clásico enfrentamiento entre buenos y malos.
La nueva serie policial de Disney+ sobre una agente del FBI y una asesina serial
Un atrapante duelo psicológico pone en marcha una investigación marcada por secretos, obsesiones y decisiones capaces de cambiarlo todo.
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Dentro de esa tendencia aparece una producción que apuesta por el juego psicológico y por una relación tan peligrosa como impredecible entre dos mujeres que terminan conectadas por una investigación fuera de lo común. A medida que avanza la historia, las certezas empiezan a desmoronarse y cada episodio incorpora nuevas piezas al rompecabezas.
"Furia" es la nueva apuesta de Disney+ dentro del género policial. La serie combina suspenso, drama y thriller criminal para desarrollar un relato donde la persecución, los secretos y las motivaciones personales tienen tanto peso como el misterio principal.
De qué trata Furia
La trama gira alrededor de Alice Black, una experimentada agente del FBI especializada en liderar la búsqueda de criminales tan brillantes como impredecibles. Acostumbrada a seguir pistas complejas y a enfrentarse a objetivos difíciles de anticipar, recibe un caso que rápidamente pone a prueba todos sus métodos de investigación.
Su objetivo es dar con una peligrosa fugitiva que lleva tiempo burlando a las autoridades y cuya inteligencia le ha permitido desaparecer tras cada golpe. Lo que en un principio parece una persecución más termina convirtiéndose en un intenso duelo psicológico donde perseguidora y perseguida terminan uniendo sus destinos.
La investigación se desarrolla a medida que la línea que separa la justicia de la venganza empieza a desdibujarse. El principal atractivo está en la evolución del vínculo entre la agente y la fugitiva, generando una tensión permanente cuando ambas descubren que tienen más cosas en común de las que imaginaban mientras intentan adelantarse la una a la otra.
Disney+: tráiler de Furia
Disney+: elenco de Furia
- Emmy Rossum
- Lola Petticrew
- Scoot McNairy
- Quincy Tyler Bernstine
- Jake Lacy