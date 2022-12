Dólar blue: termina el año agitado aunque bajó $11 en dos días, ¿cómo seguirá en 2023?

Dólar blue: los motivos que lo hicieron subir

Uno de los elementos que incidió en esta suba del blue de los últimos días, es “el componente de demanda para turismo, que suele agudizarse hacia fin de año, de cara al verano, pero también a que muchas personas eligen pasar las fiestas en algún lugar distinto al de su residencia”, según explica el economista Joel Lupieri.

Y, por otro lado, esto está relacionado también con el precio del dólar Qatar, que cotiza $368,24 este viernes. La diferencia con el blue sigue siendo alta y muchos eligen ir a ese mercado informal para comprar moneda estadounidense a la hora de planear un viaje o por cobertura. Es por eso que, para Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores Económicos, “era esperable que, en algún momento, sobre todo hacia fin de año, porque diciembre suele ser un mes estacionalmente alto para la demanda de dólares, subiera”.

Tiscornia explica que hay que tener en cuenta que, a comienzos de noviembre, el blue cotizaba en $310 y opina, en ese sentido que “ahora está a niveles más razonables luego del reacomodamiento”. Sin embargo, según su visión, aún tiene margen de suba. Y es que, como muchos analistas de la City, considera que el dólar Qatar es, por lo menos un techo para el blue o, incluso, un piso, ya que mientras siga conviniendo el precio del ilegal, puede continuar habiendo demanda en esa plaza.

Dolar+Bolsa.jpg Los dólares financieros suelen arbitrar al blue, aunque no es una relación directa.

Asimismo, en el último tiempo, ha habido una tendencia al la suba en los dólares financieros. “Se vienen dando varias ruedas en suba para el GD30, el bono de referencia para el MEP y CCL, aunque se moderaron en el último tiempo. Pero, es posible que continúe esta dinámica alcista en el corto plazo porque el CCL aún corre por detrás del implícito en la evolución de los pesos de la economía”, indica el economista de Invecq Juan Pablo Albornoz.

Si bien esa dinámica no está directamente relacionada con la del dólar blue, es común que ambas plazas, la de los dólares financieros y la del informal, se arbitren. Aunque no es una relación directa y la reacción no suele ser instantánea, en ese sentido, muchos economistas consideran que el Banco Central (BCRA) estuvo interviniendo el MEP y el CCL en los últimos días para contener la tendencia alcista y ayudar, así, también a controlar el blue.

En tanto, fuentes cercanas al Gobierno, sostienen que “era esperable que cayera el blue luego del salto fuerte que tuvo porque no tiene sustento la suba”. Consideran que la explicación real de lo que pasó inicialmente es que, al ser fin de año, hay muy poco volumen de operaciones y un par de transacciones lo superan y generan esta trepada.

Lo que viene para el dólar blue

Lo cierto es que el dólar blue termina el año con un retroceso fuerte luego de una suba más contundente aún. Y, de cara a enero del año nuevo, Tiscornia no descarta pueda haber una tendencia alcista. “Todo depende del nivel de liquidez que haya, de cómo evolucione el dólar Qatar, que funciona como una cotización de referencia y de la dinámica que se vea en las licitaciones de deuda del Tesoro”, anticipa.

Así, resalta que el Gobierno tuvo una buena licitación este miércoles y eso le ayuda a demostrar que tiene fondos, sumado a que el BCRA está comprando reservas fuertes en los últimos días. Esas son variables que inciden positivamente en la evolución del dólar ilegal, según su mirada.

Pero, hacia el verano, Buteler advierte, que “la tendencia de fondo puede ser alcista, mientras siga habiendo un cepo tan fuerte como el actual, aunque no a la velocidad que se vio en los últimos días”. Y es que señala que, el ritmo de la emisión de dinero que se vaya llevando y la política fiscal que se implemente van a ser determinantes en ese sentido.

El mercado no descarta que el dólar blue pueda moverse hacia las próximas semanas en una franja de entre $347 y $355, aunque el techo de los $360/370 que le pone el dólar Qatar es un elemento que ven con preocupación hacia adelante.