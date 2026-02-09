3,1% de inflación en CABA en enero: qué fue lo que más aumentó

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dio a conocer el primer dato de inflación de 2026 y confirmó una aceleración en el ritmo de los precios. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) porteño registró una suba del 3,1% en enero , un resultado que marca un salto respecto de diciembre, que había sido del 2,7% .

Los mayores aumentos se concentraron en turismo, transporte y alimentos frescos , con subas marcadas en pasajes aéreos, paquetes turísticos y hoteles, además de un fuerte salto en verduras.

La interanual, por su parte, se ubicó en 31,7% , un nivel similar al cierre de 2025.

El dato se conoció en un contexto particular, atravesado por la decisión del Gobierno nacional de suspender la publicación del nuevo IPC y por la expectativa en torno al índice que difundirá el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) a nivel país. A continuación, conocé los detalles.

De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires ( IPCBA ), al inflación fue del 3,1% en enero , por encima del 2,7% registrado en diciembre.

En la medición interanual, acumuló un 31,7%, lo que ubica a CABA en niveles similares al promedio del año pasado, aunque con una composición distinta: los servicios volvieron a ganar protagonismo frente a los bienes, con 3,5% y 2,3% respectivamente.

El rubro con mayor incremento en enero fue Recreación y Cultura, que trepó 7,4%, reflejando el impacto de las actividades de verano, espectáculos y salidas.

Le siguieron Restaurantes y Hoteles, con una suba del 5,3%, impulsada por la mayor demanda turística durante las vacaciones, y Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que aumentaron 4%, al igual que Seguros y Servicios Financieros.

También se destacaron los incrementos en Transporte, con un alza del 3,7%.

IPCCABA

Otros sectores mostraron subas más moderadas: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 2,4%; Salud, 2,2%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, 2,5%. En tanto, Equipamiento y mantenimiento del hogar registró 1,7%, Información y comunicación solo 0,9%, y Educación registró una variación del 0,1%.

El único rubro que mostró una baja fue Prendas de vestir y calzado, con una leve caída del -0,1%, explicada por las liquidaciones de temporada y el adelanto de descuentos.

En la comparación de todo el año, los mayores aumentos se observaron en Seguros y servicios financieros, con una suba del 54%, muy por encima del promedio general. Alimentos y bebidas no alcohólicas acumularon un 31,4%.

supermercado inflacion precios consumo ventas alimentos Depositphotos

Qué fue lo que más aumentó en la Ciudad

El relevamiento del IPC de la Ciudad de Buenos Aires de enero de 2026 muestra que los mayores aumentos del mes se concentraron en turismo, transporte y alimentos frescos, con un fuerte componente estacional propio del verano.

El transporte aéreo fue el rubro que más creció, con un incremento del 42,9%, impulsado por la alta demanda de viajes durante la temporada. En paralelo, los paquetes turísticos subieron 41,6%, reflejando la mayor contratación de servicios integrados para vacaciones dentro y fuera del país.

Los servicios de alojamiento registraron un alza del 26,4%, que se trasladó al promedio del rubro Restaurantes y hoteles, con un incremento del 5,3%, debido al aumento de ocupación y consumo en el sector.

Aerolineas Argentinas

Dentro de los alimentos, las verduras, tubérculos y legumbres lideraron los incrementos con un 17,8%, mientras que otros productos frescos mostraron subas destacadas: frutas con 5,1%, azúcar, repostería y postres con 4,7%, y carnes y derivados con 3,6%.

Otros sectores que también tuvieron variaciones relevantes fueron Servicios de transporte de pasajeros, que subieron 8,5%, y Recreación y cultura, con un incremento de 7,4%, reflejando el gasto en actividades, espectáculos y entretenimiento durante el mes de enero.