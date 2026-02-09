Argentina: los mejores bonos para la inflación

La salida de Marco Lavagna del INDEC generó mucho debate en torno al IPC. En este contexto, los bonos CER fueron nuevamente protagonistas.

Los últimos días el foco estuvo en el cambio de metodología del INDEC , en la salida de Lavagna y hubo mucho debate. En este contexto, los bonos CER fueron nuevamente protagonistas. ¿Qué dijo el mercado?

Comencemos por el principio. ¿Qué son estos bonos? Los bonos CER son instrumentos en pesos que ajustan su capital por inflación y, además, pagan una tasa real positiva. Cumplen una función clave, que es preservar el poder adquisitivo en el mundo pesos. No son una cobertura cambiaria, o sea que si el dólar sube fuerte, estos bonos no te van a cubrir.

Hoy la curva CER muestra rendimientos reales que van desde CER +3,5% hasta CER +9,5%, según plazo. Esto quiere decir que te cubre frente a la inflación y te da cierto colchón extra, según el plazo.

¿Qué pasó con el INDEC? Caputo salió a poner paños fríos, aclaró que ni él ni Milei estaban de acuerdo con cambiar el índice en este momento y remarcó que el problema no es la metodología en sí, sino el timing. Cambiar el índice en pleno proceso de desinflación sería mezclar peras con manzanas.

Además, dejó una señal muy concreta: si el mercado sospechara manipulación futura del IPC, lo primero que se habría desplomado serían los bonos que ajustan por inflación. Y pasó lo contrario. Mientras la bolsa caía, los CER subieron. El mercado votó y fue contundente.

¿Qué va a pasar con la inflación?

Acá podemos ver las expectativas del REM, ya sea el total (gráfico de la izquierda) como del top 10 (gráfico de la derecha). Y se sigue esperando que la inflación continúe a la baja, a pesar de los rebotes de los últimos meses.

¿Qué bonos elegir? Los bonos CER que vencen en 2026 son muy atractivos, ya que ofrecen rendimientos en torno a 5-7 puntos porcentuales por encima de la inflación y no son muy largos. Además, logran capturar la inflación de estos meses, que no va a ser baja.

Los bonos más largos, que vencen en 2027/2028 rinden 9 puntos por encima de la inflación, siendo muy interesantes para los que crean que la inflación va a seguir caliente y no va a bajar tanto como espera el mercado.

Como siempre, el mundo pesos ofrece muchas alternativas y todo depende del perfil del inversor y lo que necesite.

Habrá quien prefiera tasa fija esperando una fuerte baja de tasas y una ganancia de capital importante, y está bien. Y habrá quien priorice cubrirse frente a la inflación y elija CER de corto o mediano plazo, y también está bien.

¿Y si no quiero estar en pesos? Entonces estos instrumentos no son para vos. En ese caso, la lógica es quedarse en activos dolarizados: T-Bills, ETFs de bonos, bonos corporativos o, para quien no tenga cuenta afuera, obligaciones negociables en dólares de buena calidad o fondos de renta fija en dólares. Como siempre, elegí tu propia aventura.

