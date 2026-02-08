Inflación: consultoras prevén el IPC de enero tras la salida de Marc Lavagna del INDEC + Seguir en









Los analistas anticipan de cuánto será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero. La cifra se conocerá en medio de un clima de polémica por la suspensión de la nueva medición del INDEC.

A pocos días de conocerse el dato oficial, analistas proyectan una inflación mensual que no muestra una desaceleración significativa en el inicio de 2026. freepik.es

Distintos analistas y consultoras privadas dieron sus previsiones para la inflación de enero, en el marco de la polémica desatada por la medición del indicador, tras la salida de Marco Lavagna del INDEC. Los diversos pronósticos para el dato que se conocerá este martes, ubican una suba por encima del 2%, cifra que, aunque menor a los registros de meses anteriores, sigue reflejando una fuerte presión en los precios de los bienes y servicios.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, los participantes anticipan que la inflación de febrero será del 2,1 por ciento. Esta proyección marca una leve desaceleración en comparación con enero, mes en el que las consultoras calcularon un incremento de precios del 2,4%.

En este contexto, además de las subas en alimentos, otros rubros con incidencia en la inflación incluyen servicios y tarifas ajustadas por la quita de subsidios, lo cual complica las expectativas de una caída marcada del índice en el comienzo del año.

Inflación de enero: qué prevén los analistas y consultoras privadas De este modo, los especialistas anticiparon que la inflación rondará entre 2,4% y 2,6%, un número que se mantendría en niveles altos pese a los esfuerzos oficiales por moderar los aumentos.

Gran parte de esta expectativa responde a la persistente suba de los alimentos y bebidas, que se ha convertido en uno de los principales motores de la inflación mensual. De hecho, un relevamiento de la consultora LCG indicó que en la primera semana de febrero los precios de alimentos y bebidas registraron un aumento del 2,5%, el salto semanal más alto desde marzo de 2024, con fuertes subas en bebidas e infusiones y en productos de panificación.

Estos incrementos tempranos —que se conocieron antes de que se publique el dato oficial del INDEC— alimentan la estimación de que enero no mostrará una desaceleración significativa y mantendrán la presión sobre el IPC general, a pesar de que el Gobierno bloqueó la aplicación de una nueva metodología de medición estadística que actualizaba la canasta de consumo. Supermercados Consumo Góndolas Precios Inflación Mariano Fuchila En C&T Asesores Económicos, calculan una variación mensual del 2,4% en base a datos relevados en el Gran Buenos Aires, lo que arroja una inflación interanual del 29,2%. La misma cifra maneja Analytica, que también reportó subas destacadas en verduras (+10,6%) y en azúcar, dulces y chocolates (+2,5%) en el último mes. Entre los rubros con menores incrementos figuran otros alimentos (+1,0%) —como snacks, salsas y condimentos— y aguas, gaseosas y jugos (+0,7%). Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso estimó que el índice de enero alcanzó el 2,6 por ciento. “La inflación interanual se ubicaría en 32,1%, evidenciando una aceleración, en línea con la dinámica observada en octubre. No obstante, a partir de febrero podría revertirse esta tendencia y retomarse el proceso de desaceleración”, indicaron en su informe. El dato oficial de inflación de enero estaba previsto para ser difundido por el INDEC el 10 de febrero, pero la polémica por la suspensión del nuevo IPC y la renuncia de su director han generado incertidumbre en torno a qué tan representativas serán las cifras comunicadas bajo la metodología vigente.

