Había pasado de moda en el diseño de interiores y ahora vuelve a ser tendencia: cómo reciclar tu cocina abierta + Seguir en









Después de años, este diseño pierde protagonismo. Mirá cómo reciclar este espacio para que sea funcional, moderno y adaptable a las nuevas tendencias.

Las cocinas abiertas fueron una estrella del diseño moderno, pero en 2026 esa tendencia cambió. Gentileza - K. Hovnanian Home

Durante años, las cocinas abiertas conectadas con el living o el comedor simbolizaron la vida contemporánea y la última tendencia en arquitectura: espacios luminosos, sociales y fluidos. Sin embargo, en 2026 esta preferencia está cambiando, y el diseño actual busca reciclarlas y redefinirlas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lejos de considerarse obsoletas, las cocinas abiertas ahora se reinterpretan con soluciones que conservan la sensación de amplitud, pero mejoran la privacidad, el orden y la funcionalidad. La idea es aprovechar lo mejor del espacio abierto sin sus desventajas: olores, ruidos y desorden visual que pueden invadir otras áreas de la casa.

Azulejos cocina IA Gemini Las cocinas cerradas vuelven a ser las más buscadas El retorno de la cocina cerrada no significa necesariamente paredes gruesas y espacios aislados, sino una recuperación del concepto de habitación definida, con identidad propia dentro del hogar. Según especialistas, los propietarios están empezando a valorar más los beneficios de separar la cocina del resto de los ambientes.

Algunas de las razones detrás de esta tendencia son:

Control de olores y ruidos : al mantener la cocina parcialmente aislada, se evita que los aromas y ruidos de la preparación de alimentos invadan la sala o el comedor.

Menos desorden a la vista : tener una cocina cerrada o parcialmente separada ayuda a ocultar utensilios, platos sucios o electrodomésticos.

Funciones más claras: delimitar zonas permite que cada espacio cumpla una función específica sin interferencias, lo que mejora la experiencia de uso diaria. Muchos diseñadores apuestan por sistemas de cerramientos ligeros, como puertas de vidrio, paneles corredizos o módulos decorativos que permitan marcar el espacio.

Cómo reciclar tu cocina abierta para que siga siendo tendencia Si tu cocina es abierta y querés actualizarla sin mayores remodelaciones, hay varias formas de reciclarla para adaptarla a las nuevas tendencias del 2026: Agregar una mampara de vidrio o panel corredizo: este recurso permite cerrar o abrir el espacio según lo necesites, manteniendo la entrada de luz y la comunicación visual, pero reduciendo ruidos y olores cuando corresponde. Incorporar muebles divisores o estantes como delimitadores: estanterías, armarios o incluso islas más grandes pueden servir de barrera visual y funcional entre la cocina y el comedor sin sacrificar amplitud. Crear “zonas” dentro del espacio general: el concepto de zoning (zonificación) redefine áreas específicas dentro del mismo plano abierto, como zonas de cocción, de preparación y de socialización, usando iluminación, texturas o mobiliario específico para cada uso. En definitiva, la cocina abierta no está muerta, sino que evoluciona. En 2026 el diseño de interiores propone espacios más inteligentes y flexibles, donde la cocina puede seguir conectada con la vida de la casa pero con identidad propia, función clara y mayor control sobre la experiencia diaria.

Temas tendencia