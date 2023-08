Adler: "Agosto traería una inflación de entre el 10 y el 14%"

Daniel Adler 12.jpg

Así todo, Adler se mostró optimista: “No hay que entrar en pánico, es natural, esperable que esto se mueva. Es más, en relación a otras PASO y otras elecciones, venimos bastante tranquilos en relación a la emisión que se viene realizando en Argentina. Hubiese esperado, incluso, devaluaciones más elevadas por la política que sigue Economía de emitir 3 mil millones de pesos por día, la cantidad de subsidios que se continúan dando, la tasa de desempleo pasando el 50%, entre otros problemas o que cada día hay más trabajadores en relación de dependencia que pasan a ser pobres. Podría ser peor”

“El problema más grande que tenemos es la falta de educación. No solo la que conocemos hace años, sino también la falta de educación financiera; tenemos talento y recursos, pero no educación. Este el disparador principal de los problemas a la Argentina. Sergio Massa, ni bien asumió como Ministro, recortó millones de pesos a Educación, y hoy, ningún candidato, habla de educación. Las empresas buscan contratar gente y lo que ven, no solo que falta preparación o no comprenden textos, ven que los chicos no saben ni siquiera expresarse, no saben hablar, interactuar”

“Los Gobiernos no toman medidas para el crecimiento de las empresas, de los emprendimientos. Para algunos funcionarios parece que ser empresario es mala palabra, es el enemigo, cuando en realidad deberían ser aliados que produzcan bienes de calidad, con capacidad para ser exportados, colaborar con el ingreso de divisas en el país y dar trabajos de alta calidad. Pero ni siquiera hay créditos para el crecimiento de estas empresas”.

“Hay una cultura que mejorar, que modificar, los gobernantes tienen que despabilarse de una vez y mejorar los sistemas. El país va a seguir existiendo, el tema es el cómo será la Argentina si no se produce un cambio profundo inmediato”, finalizó Adler.