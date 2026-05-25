España confirmó la convocatoria para el Mundial 2026 con una fuerte renovación generacional y una decisión inédita: ningún futbolista del Real Madrid integrará la lista final. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente apostó por jóvenes figuras como Lamine Yamal y Nico Williams en una nómina presentada con un video especial protagonizado por el rey Felipe VI.
España presentó su lista para el Mundial 2026 sin la presencia de jugadores del Real Madrid
Luis de la Fuente apostó por una generación joven liderada por Lamine Yamal y convocó por primera vez a una España mundialista sin jugadores del club merengue.
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La selección española oficializó este lunes su lista definitiva para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El anuncio estuvo acompañado por una producción audiovisual que sorprendió con la aparición del rey Felipe VI y que reforzó la ilusión alrededor de una generación considerada una de las más prometedoras del fútbol europeo.
El entrenador, Luis de la Fuente, mantuvo la base de jugadores que conquistó la Eurocopa 2024 y profundizó la renovación que viene impulsando desde hace varios torneos. En ese contexto, nombres como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri y Gavi aparecen como los grandes referentes de una selección que buscará volver a pelear por el título mundial.
En el arco, España sostendrá la experiencia de Unai Simón, acompañado por David Raya y Joan García. Mientras tanto, la defensa tendrá laterales de perfil ofensivo y una mezcla de juventud y experiencia con futbolistas como Cucurella, Laporte y Cubarsí.
El mediocampo vuelve a ser la gran fortaleza española
La mitad de la cancha aparece nuevamente como uno de los sectores más fuertes del equipo. España contará con futbolistas de gran capacidad técnica y dinámica como Pedri, Gavi, Fabián Ruiz, Zubimendi y Mikel Merino.
Según trascendió, el cuerpo técnico considera que esta camada puede recuperar el histórico estilo español basado en la posesión de pelota, la presión alta y el control del juego, una identidad que llevó al seleccionado a conquistar el Mundial de Sudáfrica 2010.
En ofensiva, todas las miradas estarán puestas sobre Lamine Yamal, considerado una de las mayores apariciones del fútbol mundial. El delantero del Barcelona encabezará un ataque integrado también por Nico Williams, Dani Olmo, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Borja Iglesias y Víctor Muñoz.
La histórica ausencia del Real Madrid
Más allá de los nombres elegidos, la gran particularidad de esta convocatoria es la ausencia total de futbolistas del Real Madrid, algo que nunca había ocurrido en la historia de España en Copas del Mundo.
La posibilidad de evitar ese hecho histórico dependía de Dean Huijsen, quien finalmente quedó fuera de la lista definitiva tras una temporada irregular. Además, Dani Carvajal ni siquiera integró la prelista debido a la grave lesión de rodilla sufrida en octubre de 2024.
La decisión de De la Fuente convirtió esta convocatoria en la primera selección española mundialista sin representantes del club madrileño en 16 participaciones. Hasta ahora, el antecedente más cercano había sido la Eurocopa 2020, cuando el entrenador Luis Enrique tampoco había citado jugadores del Real Madrid.
Con esta ausencia, el Barcelona quedó como el único club que aportó futbolistas españoles en todas las Copas del Mundo disputadas por la selección.
España busca volver a la élite mundial
Tras conquistar la Eurocopa 2024 y consolidar un importante recambio generacional, España llegará al Mundial 2026 con la intención de confirmar su regreso definitivo a la élite internacional.
La combinación entre experiencia, juventud y talento ofensivo alimenta la expectativa de una selección que intentará volver a levantar una Copa del Mundo 16 años después de la histórica consagración en Sudáfrica.
La lista definitiva de convocados por España para disputar el Mundial 2026
Arqueros
- Unai Simón
- David Raya
- Joan García
Defensores
- Cucurella
- Grimaldo
- Pedro Porro
- Marcos Llorente
- Laporte
- Cubarsí
- Eric García
- Pubill
Mediocampistas
- Pedri
- Gavi
- Fabián
- Zubimendi
- Rodrigo
- Mikel Merino
- Baena
Delanteros
- Nico Williams
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Ferrán Torres
- Oyarzabal
- Borja Iglesias
- Yeremi Pino
- Víctor Muñoz
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