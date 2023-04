Adler: "Lo que estamos viendo, más que la suba del dólar, es la depreciación del peso"

Adler señaló que: “lo que estamos viendo, más que la suba del dólar, es la depreciación del peso por la impresión constante de moneda. La moneda argentina alcanza cada vez menos para comprar más dólares y, en realidad, cualquier tipo de bien, servicio o cubrir necesidades básicas. Esto produce pánico en el mercado, deja de haber precios de referencia y los comerciantes suben el valor de sus productos porque no hay previsibilidad al no saber si van a poder reponer sus mercaderías y tampoco hay normas claras en el mercado que posibiliten algún tipo de calma. Si el Presidente hubiese salido a decir que no se emiten más pesos a partir de ahora, hubiera frenado la corrida cambiaria, que no solo se va a trasladar a los precios sino que también va a producir un estancamiento que se ve venir desde septiembre de 2022”