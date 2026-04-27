45 millones de inversión y ganancias increíbles: cómo Michael Jackson llegó a ser dueño del catálogo de los Beatles

En su mejor momento de su carrera, el Rey del Pop realizó una de las jugadas más osadas de la industria musical y ganó millones.

El Rey del pop y un gesto que demostró el increíble poder financiero que tenía en su mejor momento.

En la industria de la música es normal ver movimientos de millones de dólares , pero pocos representan lo que hizo Michael Jackson . El artista más importante del pop demostró no solo tener ambición arriba de los escenarios o en los estudios de grabación, sino también una mentalidad de tiburón para los negocios.

En este caso, decidió quedarse con los derechos de una de las bandas más icónicas de la historia. La suma fue tan grande que superó los intentos de los exmiembros de Los Beatles de realizar esa misma operación. Al contrario de Jackson, los músicos terminaron desistiendo por lo costosa que era la transacción para la época.

En 1984, el empresario australiano Robert Holmes à Court puso a la venta ATV Music Publishing , una compañía que concentraba cerca de 4000 canciones. Dentro de ese paquete se encontraba Northern Songs, la editorial que reunía los derechos de más de 250 temas de los Beatles , incluidos varios de los más reconocidos de su carrera.

Antes de que la operación avanzara, Paul McCartney y Yoko Ono tuvieron la posibilidad de quedarse con ese catálogo. Sin embargo, decidieron no hacerlo porque consideraban elevado el precio de 40 millones de dólares que se pedía en ese momento, lo que dejó el camino libre para otros interesados.

Michael Jackson, que venía de consolidar su carrera con “Thriller”, ya había comenzado a invertir en derechos musicales. Entre 1982 y 1984 compró catálogos de distintos artistas, una estrategia que había conocido a partir de conversaciones con McCartney, quien le había mostrado cómo funcionaba ese negocio y cuánto dinero podía generar.

Cuando su abogado, John Branca, le informó que ATV estaba en venta, decidió avanzar. La oferta final fue de 47,5 millones de dólares y superó ampliamente la de otros competidores. El proceso incluyó una extensa auditoría, meses de negociaciones y la revisión de miles de derechos de autor antes de cerrar el acuerdo en octubre de 1985.

A partir de esa compra, Jackson pasó a controlar el uso comercial de canciones de los Beatles y a cobrar por cada licencia. Ese cambio no solo implicaba ingresos constantes, sino también una posición distinta dentro de la industria, ya que un artista pasaba a manejar el catálogo de otros.

Ese movimiento quedó resumido con el tiempo en una idea que se repite hasta hoy. En un video que circula de forma masiva, el comediante Eddie Griffin lo define de manera directa: “¿Sabés qué es ser un gánster? Ser dueño de los derechos editoriales de Sony”. Y sobre la operación con los Beatles, lo plantea en términos igual de concretos: “¿Cómo podés comprar a tu propio jefe?”

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Una asociación millonaria: el acuerdo con Sony

En 1995, Sony propuso fusionar el catálogo de ATV con su división editorial musical. La operación incluyó un pago de 95 millones de dólares y la creación de Sony/ATV Music Publishing, una empresa en la que ambas partes se quedaron con el 50%. El acuerdo le permitió a Jackson recuperar gran parte de su inversión inicial en poco tiempo y conservar una participación en una compañía que creció de manera sostenida durante los años siguientes.

A partir de esa fusión, el catálogo se expandió con rapidez. Pasó de miles a cientos de miles de canciones y luego a millones, incorporando derechos vinculados a artistas de distintos géneros y épocas. En su punto más alto, la empresa generaba ingresos cercanos a los 1.250 millones de dólares anuales, con beneficios estimados en unos 500 millones. Esa escala ubicó a la participación de Jackson entre los activos más valiosos dentro del negocio musical.

Con el paso del tiempo, la valoración total de la compañía se ubicó entre los 2 mil y 4 mil millones de dólares. Solo su parte representaba cifras cercanas a los mil millones, lo que consolidó la operación como una de las más rentables dentro de la industria.

Michael Jackson Paul McCartney AFP MJ se quedó con todo el catálogo de los Beatles. AFP

Los problemas financieros de Michael Jackson

A pesar del valor de sus activos, la situación financiera personal de Jackson fue inestable durante años. Sus ingresos fueron elevados, pero sus gastos también lo fueron y en muchos períodos superaron lo que generaba.

El mantenimiento de Neverland Ranch implicaba miles de dólares anuales, a lo que se sumaban inversiones en remodelaciones, compras de arte, vehículos y otros bienes. También tuvo que afrontar costos importantes vinculados a cuestiones legales y acuerdos extrajudiciales.

Para sostener ese nivel de gasto, recurrió a préstamos utilizando como garantía su participación en el negocio editorial. Entre ellos, obtuvo un crédito de 380 millones de dólares, al que se agregaron nuevas deudas en los años siguientes. Al momento de su muerte en 2009, su deuda total se estimaba en unos 500 millones de dólares.