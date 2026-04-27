Axel Kicillof recibió a las centrales sindicales y autoridades laborales provinciales en rechazo a la reforma laboral

El encuentro tuvo como objetivo analizar la pérdida de competencias de los ministerios de Trabajo frente a la Ley Nacional Nº 27.802, y coordinar una respuesta conjunta entre provincias y organizaciones gremiales.

La jornada se desarrolló en el Salón de Acuerdos.

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Trabajo Walter Correa recibieron este lunes a dirigentes de las tres centrales sindicales en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires , en el marco de la reciente resolución judicial que volvió a habilitar la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro, que se desarrolló en el Salón de Acuerdos , tuvo como objetivo analizar la pérdida de competencias de los ministerios de Trabajo frente a la Ley Nacional Nº 27.802 , y coordinar una respuesta conjunta entre provincias y organizaciones gremiales.

La jornada contó con la participación de referentes como Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Octavio Argüello (CGT), Héctor Daer (FATSA), Roberto Baradel (CTA bonaerense) y Oscar de Isasi (CTA Autónoma bonaerense). También participaron autoridades laborales de distintas provincias, entre ellas Sonia Castiglione (Tierra del Fuego), Marcelo Pedehontaá (La Pampa), Myriam Espinosa (La Rioja), Julia Comán (Santiago del Estero) y Julio Valdez (Formosa).

El encuentro tuvo como objetivo analizar la pérdida de competencias de los ministerios de Trabajo frente a la Ley Nacional Nº 27.802, y coordinar una respuesta conjunta entre provincias y organizaciones gremiales.

Durante el encuentro, Kicillof apuntó contra el Gobierno nacional: “Hay un intento muy claro de suprimir las facultades de las provincias en materia de fiscalización y control laboral . Lo que están haciendo es inconstitucional y vulnera la independencia de las jurisdicciones ”.

Además, sostuvo que “el objetivo es degradar los derechos laborales y desentenderse de su cumplimiento”, y remarcó que en la provincia “se continuará protegiendo a las y los trabajadores”.

El gobernador también subrayó la necesidad de fortalecer la articulación federal: “Frente a un Gobierno nacional centralista, estos espacios consolidan un polo de resistencia entre provincias”.

Los dirigentes analizaron 13 puntos críticos de la ley y firmaron un documento conjunto que expresa la preocupación por posibles violaciones a la Constitución Nacional y a las constituciones provinciales, al tiempo que reafirma la defensa de las atribuciones de cada jurisdicción.

Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy afirmó que el texto denuncia la inconstitucionalidad de la reforma laboral, al considerar que “vulnera las atribuciones provinciales en materia de policía del trabajo y limita su capacidad de garantizar derechos”.

En esa línea, agregó que las centrales sindicales impulsarán su declaración de inconstitucionalidad y coordinarán acciones para frenar la aplicación de la norma.

Finalmente, Godoy destacó que la unidad sindical y provincial será clave para enfrentar “una política que busca debilitar a la clase trabajadora”, y anticipó que se profundizará la coordinación en defensa de los derechos laborales en todo el país.