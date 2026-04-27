La Rural admite fallas en su sistema de registro genealógico y apunta contra el proveedor

La entidad reconoció errores en una herramienta clave para la trazabilidad animal, lanzó un plan de contingencia y vinculó el origen del proyecto a la gestión encabezada por Marcos Pereda.

El sistema de registros genealógicos se utiliza para la certificación y trazabilidad de animales.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) reconoció problemas en su sistema de registros genealógicos —una plataforma central para la certificación y trazabilidad de animales— y anunció medidas para sostener su funcionamiento mientras revisa el origen del proyecto.

A través de un comunicado, la entidad atribuyó las fallas al proveedor tecnológico , pero también puso el foco en decisiones tomadas durante el diseño e implementación del sistema, proceso que ubicó bajo la órbita del entonces vicepresidente Marcos Pereda.

Según detalló, la herramienta presentó desde su puesta en marcha “múltiples errores, fallas de funcionamiento” y desarrollos comprometidos que no se concretaron, junto con respuestas “extemporáneas, parciales y defectuosas” por parte de la empresa contratada. Además, señaló reclamos de pago por servicios que no se cumplieron “en tiempo y forma”.

La SRA aseguró que estos incumplimientos fueron advertidos oportunamente y que quedaron documentados. En ese sentido, afirmó que “han quedado reflejados en la auditoría externa” actualmente en curso, que busca determinar responsabilidades.

demorada. La causa por la venta a precio irrisorio del terreno donde se asienta la Sociedad Rural había sido elevada a juicio oral en 2015, pero comenzó recién ayer.

demorada. La causa por la venta a precio irrisorio del terreno donde se asienta la Sociedad Rural había sido elevada a juicio oral en 2015, pero comenzó recién ayer.

El proyecto se remonta al Plan Estratégico 2021, cuando se impulsó la modernización tecnológica de la entidad. De acuerdo con el comunicado, en esa etapa —bajo la órbita de Pereda y su equipo— se concentraron decisiones clave vinculadas al diseño, presupuesto y ejecución del sistema.

La entidad también indicó que el contrato fue firmado pese a que el auditor legal había realizado “observaciones críticas y advertencias sustanciales” que no fueron consideradas en ese momento. Con el tiempo, los desvíos se acumularon: demoras en los plazos, entregas parciales y diferencias respecto de las prestaciones acordadas.

Plan de contingencia

Frente a este escenario, la conducción actual puso en marcha un plan de contingencia. “Se están implementando soluciones alternativas que aseguren el normal funcionamiento del sistema con la mayor celeridad posible”, señaló.

El comunicado, además, marcó un quiebre con quienes participaron del proyecto. La SRA subrayó que todas las personas involucradas en la concepción e implementación del sistema ya no forman parte de la institución.

Al mismo tiempo, dejó al descubierto tensiones internas. Sin mencionar nombres, cuestionó a miembros de su propia Comisión Directiva al advertir que “llama poderosamente la atención” que intenten despegarse de decisiones en las que participaron, y consideró “aún más grave” que un directivo adopte posiciones contrarias a la entidad.

Con este posicionamiento, la SRA busca encauzar un sistema clave que no funcionó como se esperaba, mientras la revisión del proyecto y la auditoría en curso amenazan con profundizar la disputa interna en su conducción.