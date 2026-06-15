Advierten que el feriado dejó $217.000 millones, pero fue el fin de semana largo con menos turistas del año

Casi un millón de personas viajaron por el país durante el fin de semana largo, que estuvo condicionado por el clima, la cercanía de las vacaciones de invierno y el inicio del Mundial 2026. El gasto promedio diario por turista fue de $109.013 , lo que representó una caída real del 3,5% respecto del mismo feriado del año pasado.

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes movilizó a 993.683 turistas en todo el país y generó un impacto económico de $216.649 millones , según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A pesar de esos números, se trató del feriado con menor movimiento turístico de 2026.

Desde la entidad señalaron que la actividad estuvo condicionada por distintos factores, entre ellos las condiciones climáticas adversas en varias regiones, la proximidad de las vacaciones de invierno y el inicio del Mundial de Fútbol 2026 , que modificó los hábitos de consumo y de viaje.

El gasto promedio diario por turista fue de $109.013 , lo que representó una caída real del 3,5% respecto del mismo feriado del año pasado. Además, la estadía promedio se redujo de 2,3 a 2 días, reflejando una tendencia que se viene consolidando durante el año: escapadas más cortas, decisiones tomadas sobre la fecha y un consumo más moderado.

Aun así, en comparación con el feriado del 17 de junio de 2025, la cantidad de viajeros creció 37,7%. Sin embargo, desde CAME aclararon que la comparación tiene una particularidad: el año pasado el feriado por Güemes estuvo muy cerca del Día de la Bandera, lo que generó dos fines de semana largos consecutivos y un movimiento turístico mucho más elevado.

Cuáles fueron los destinos más elegidos

Los destinos vinculados a la naturaleza, la nieve y las actividades al aire libre fueron los más elegidos. En la Patagonia se destacaron Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Ushuaia, favorecidos por las primeras nevadas de la temporada. En el Litoral sobresalieron Puerto Iguazú, los Esteros del Iberá y las termas entrerrianas, mientras que Salta concentró una importante afluencia de visitantes por los actos y homenajes vinculados a la figura de Güemes.

unnamed (1)

La Ciudad de Buenos Aires también tuvo una buena performance. Recibió unos 80.000 turistas nacionales e internacionales, con una ocupación hotelera promedio del 60% y un impacto económico estimado en $22.000 millones. La apertura del Fan Fest del Mundial, junto con una amplia agenda cultural y gastronómica, impulsó la llegada de visitantes.

En lo que va de 2026 ya se registraron seis fines de semana largos, durante los cuales viajaron más de 10,3 millones de turistas y se generó un movimiento económico superior a los $2,8 billones. Sin embargo, el sector todavía muestra niveles inferiores a los del año pasado, en un contexto marcado por la cautela en el gasto y la reducción de las estadías.