Las incógnitas de Lionel Scaloni para el debut de Selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026: qué equipo piensa el DT

La mayor parte de las dudas surgen en la defensa, donde el director técnico probó dos esquemas: uno con línea de cuatro defensores y otro con cinco.

Las incógnitas de Scaloni para el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial

La Selección argentina se prepara para estrenarse en el Mundial 2026 e ir en busca de la defensa del título que obtuvo en 2022 y el entrenador Lionel Scaloni mantiene ciertas incógnitas respecto al equipo titular que debutará ante Argelia .

La mayor parte de las dudas surgen en la defensa, donde el director técnico probó dos esquemas de cara al duelo del próximo martes desde las 22.00 (hora argentina): uno con línea de cuatro defensores ( 4-4-2 ) y otro con cinco ( 5-3-2 ).

Durante el entrenamiento de este sábado, el DT oriundo de Pujato conformó el primero con una línea defensiva conformada por Gonzalo Montiel , Cristian Romero , Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez . No obstante, luego le dio ingreso a Facundo Medina , quien se posicionó de lateral izquierdo ante la ausencia de Nicolás Tagliafico por lesión, “Licha” pasó a la dupla central y el que salió fue el “Cuti”.

Todo apunta a que este será el parado táctico para enfrentar a Argelia en el primer partido de la nueva cita mundialista, pero el cuerpo técnico no descarta la posibilidad de sumar un defensor más a la línea de fondo.

Asimismo, la zaga central tampoco estaría confirmada, ya que Lisandro Martínez , Nicolás Otamendi y Cristian Romero pelean por dos puestos, si es que Scaloni opta finalmente por incluir a Medina sobre la izquierda.

Más adelante, el combinado albiceleste tuvo una defensa integrada por cinco futbolistas: dos carrileros con mucho ataque como Giuliano Simeone y Nicolás González y tres marcadores centrales: Romero (por derecha), Otamendi (libero) y Martínez (por izquierda).

De la mitad de cancha en adelante, la situación parecería estar más resuelta. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul integrarían el centro del campo con Lionel Messi y Lautaro Martínez (corre con ventaja sobre Julián Álvarez) en el ataque.

En el cuarto lugar aparecería Thiago Almada como el favorito a ir desde el inicio por sobre Giuliano Simeone y un Nicolás Paz que llegó algo tocado desde lo físico a los amistosos ante Honduras (no jugó) e Islandia (fue titular y dejó el terreno de juego a los 12 minutos del complemento).

La probable formación de la Selección Argentina para el debut ante Argelia