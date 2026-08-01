De las películas más vistas de Prime Video: un policía destapa una oscura conspiración tras el asesinato de su perro + Agregar ámbito en









La película disponible en la plataforma de streaming es uno de los mayores éxitos recientes, pese a que en cines no tuvo tanta repercusión.

Tras perder a su mascota, este agente hará todo lo posible por descubrir quiénes fueron los responsables. RLJ Entertainment

Las películas o series de acción suelen ser las favoritas del público, y Prime Video lo sabe mejor que nadie. Entre las producciones más conocidas, decidió apostar por una que no logró tener en el cine el impacto merecido y se transformó en una de las preferidas entre los suscriptores de la plataforma.

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La historia abarca una premisa similar a John Wick, debido a la decisión de un agente policial de hacer todo lo posible para vengar la muerte de su mascota. Pero lo interesante de esta obra es su distancia de la exageración presente en la cinta protagonizada por Keanu Reeves, sin perder ese sentimiento hacia el perro perdido en manos de los criminales.

Este hombre buscará vengarse tras el asesinato de su perro. RLJ Entertainment De qué trata En Busca de Venganza La película comienza después del asesinato de Ace, el compañero canino del oficial Jake Rosser. Este se enfurece al ver que los paramédicos no le dan prioridad al perro para intentar salvarle la vida y se sumerge en el resentimiento por el trágico desenlace.

El agente de la ley quiere encontrar a los responsables de esto, por lo que decide adentrarse en una profunda investigación para dar con la identidad de los criminales. Al mismo tiempo, es obligado a ir a terapia si quiere seguir siendo adiestrador canino en la policía, y esto lo lleva a darse cuenta de que su dolor no quedará atrás si no obtiene respuestas.

Para lograr esto, utilizará a su nuevo socio: un perro llamado Socks. Ambos conformarán un dúo en busca de la justicia no obtenida por Ace, y descubrirán que su asesinato es solo parte de un entramado mucho mayor, el cual los llevará a situaciones límite para poder encontrar a los culpables.

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