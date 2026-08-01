Paro docente: el Gobierno tensiona con los sindicatos y advierte supervisión del cumplimiento del 75% + Agregar ámbito en









Lo hizo a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano. El viernes advirtió que aplicaría sanciones a los sindicatos si no cumplían con ese límite.

Capital Humano advirtió a los sindicatos docentes que podría aplicar sanciones. AFP

El Gobierno redobló la presión a los sindicatos docentes para limitar la magnitud del paro nacional del sector previsto para el lunes y martes próximo. El ministerio de Capital Humano advirtió este sábado que supervisará el cumplimiento del 75% de las actividades, tan como lo establece la reforma laboral sancionada en febrero. El viernes ya había hecho un anuncio similar.

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En un comunicado, Capital Humano anunció que "desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo". De incumplir ese porcentaje, advirtió nuevamente que aplicará sanciones.

Si bien no tiene escuelas a su cargo (depende de las provincias), desde el ministerio justificaron la medida afirmando que "el gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía". También exhortaron a todos los agentes del sistema educativo a priorizar "el derecho a la educación" y cumplir "la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas".

Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/3iP9PkhBSc — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) August 1, 2026 CTERA reclama por la paritaria nacional La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó el miércoles a un paro nacional docente para el próximo lunes 3 de agosto en reclamo por la "grave situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la educación" y contra el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Bajo la consigna "Basta de ajuste en la educación", la medida fue definida en el marco del congreso de la gremial y coincide con el regreso a clases en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero tras el receso por las vacaciones de invierno.

En un comunicado informaron que responde "a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente", al cual acusaron de incumplir la legislación vigente y de desconocer "un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa".