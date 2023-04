Advierten que la volatilidad en cotizaciones paralelas puede impactar en inflación y actividad

“Entonces, obviamente, la brecha cambiaria tiene un impacto en los precios y, a medida que este régimen de alta inflación se siga consolidando, y al mismo tiempo no aparezcan las soluciones con respecto al impacto que tiene la sequía en cuanto al ingreso de dólares, las cotizaciones de los dólares paralelos se vuelven más relevantes para un mayor número de bienes y servicios de nuestra economía”, agregó Caprarulo a Ámbito.

Miradas

Por su parte, Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, remarcó: “Un tipo de cambio más alto no nos marca una suba del dólar, sino una caída del peso. En otras palabras, la suba de los tipos de cambio paralelos no es la causa, sino la consecuencia de la pérdida de valor de nuestra moneda”.

“Ahora bien, esto no ocurre en el vacío. Por ejemplo, en Brasil hace unas semanas se necesitaban 5,25 reales para comprar un dólar. Hoy se necesitan 4,98. Tenemos que ver qué estamos haciendo. Nuestra política económica sostiene el desequilibrio fiscal y, anexado, el monetario. Los argentinos vemos una inflación de casi 8% mensual, sin perspectivas de que baje, y entonces nos sacamos los pesos de encima. Del otro lado, tenemos un Banco Central inmerso en una carrera nominal, donde emite para financiar el gasto y esteriliza con pasivos remunerados aumentando la tasa (que es emisión futura)”, remarcó el economista.

Este contexto, sostuvo Marí, “es un golpe en la línea de flotación de la actividad económica”. “En estrategia se habla de ‘la niebla de la guerra’; en Argentina podemos hablar de la niebla de la inflación. Con una suba de más del 100% anual, nos hemos quedado sin el principal ordenador de toda economía: el sistema de precios. Al no haber precios de referencia, no está claro donde conviene hundir recursos y donde no. Tampoco qué conviene comprar y que no. El horizonte de decisión se achica. Y cada vez hay menos espacio para la inversión y la innovación. El debate deja de ser sobre cómo crecer y muta a cómo sostener la producción actual. Algo imposible con cada vez menos ahorro y menos inversión”, subrayó.

En tanto, el economista Jorge Neyro no estimó un impacto inmediato de la suba de los dólares alternativos en los precios y en la actividad: “Hoy por hoy, los precios parecen estar un poco ‘adelantados’ a los dólares financieros, al menos en el corto plazo. Dicho esto, deberían subir mucho más para afectar la inflación y la actividad, por la incertidumbre que generaría una brecha muy alta”.

Es que, según explicó Neyro, el actual “no es el mismo escenario que se dio en julio de 2022”. “En ese momento, los dólares financieros sí afectaron la inflación y la actividad, pero era por la brecha en máximos”, concluyó.