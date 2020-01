Gobierno quiere saber cuánto importarán privados en 2020

La cartera productiva ya está controlando un universo de compras equivalente al 15% del total del país que en 2019 llegarán a cerca de u$s49.000 millones. El ojo está puesto en textiles, juguetes, calzados y línea blanca. Eso ya lo había anticipado el ministro Matías Kulfas a cámaras empresariales locales.

Aunque se pueda tratar de una cuestión de información estadística, en el Gobierno quieren saber en definitiva cuántos dólares pueden llegar a salir del país este año en razón de las importaciones, en un momento de la economía en la que sólo se contará con las divisas que genere el comercio exterior para poder afrontar compromisos. Se supone que los mercados voluntarios no se abrirán fácilmente para la Argentina, aún luego de que haga una renegociación de la deuda exitosa y de manera rápida.

Pero para el millar de firmas que aparecen como las principales importadoras de la Argentina es difícil proyectar a un año, porque no se tiene todavía en claro cuál será el desempeño de la economía. No se tiene certeza sobre a qué ritmo podrá recuperarse la actividad. Un empresario consultado explicó que un importador no sabe si va a traer, por ejemplo, un embarque de camisas de China si no tiene claro si las va a poder vender.

No es la primera vez que desde el Gobierno de turno se procura saber este tipo de dato por anticipado. Durante la gestión de Cambiemos también se intentó, pero de una forma menos detallada y formal que ahora.

Debido a la estructura de la economía local, el 85% de la importación está constituido por maquinarias, bienes intermedios o insumos para la producción. Apenas de registra una mejora de la actividad, sube la demanda de compras del exterior con la tendencia a que se revierta el superávit de balanza comercial que se produce durante las épocas de merma de la actividad como pasó en 2019.

En la cartera productiva indicaron que se profundizaron los controles del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Con la anterior gestión el trámite era informático y se hacía en 72 horas. Lo que se hizo es sacar eso y controlar calidad y cantidades, y que no haya subfacturación, todo dentro de las normas legales, se explicó. Afirman que no se han agregado más medidas de control del comercio de que las que había con la gestión anterior de Cambiemos, pero sí reconocen que están haciendo más largos los trámites.

Al referirse a los trámites del SIMI, el titular de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Rubén García, señaló que “no se puede advertir que se tarde más que antes” y destacó que “no es lineal, algunas salen más rápido y otras demoran más”. Lo que sí señalan es que apenas se inició la nueva gestión en los primeros días hubo cambios en el sistema y estuvo por algunos días frenado.

Marcelo Elizondo, especialista en Comercio Exterior, explicó que a su entender “las SIMI funcionaban antes con cierta flexibilidad, pero con cumplimiento de normas”. Indicó que a su criterio el nuevo Gobierno “está mirando con lupa con el objetivo de restringir cuantitativamente las importaciones” y que a su entender lo que ocurrió durante la gestión anterior “no era irregular”.