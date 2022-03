Los mercados continúan firmes

… que, mientras los precios agrícolas volvieron agitarse fuerte al ritmo del conflicto entre Rusia y Ucrania, marcando el miércoles un descenso ante la posibilidad de acercamiento entre las partes, mientras que ayer prácticamente todos los valores volvieron a consolidarse ante el enfriamiento de las conversaciones, nuevamente el tema de los impuestos a la exportación (retenciones) conmocionó al sector agropecuario local, disminuyendo abruptamente la cantidad de operaciones, al tiempo que se disparaban algunos movimientos de protesta alentados, en general, por los autoconvocados. Casi a modo de conmemoración por la Resolución 125, hace 14 años, la nueva posibilidad de un incremento en el controvertido gravamen “logró una unidad gremial que hace tiempo no se veía, y un fortalecimiento sectorial que no tenía el frente del campo reunido en la Mesa de Enlace Agropecuaria”, reconoció un dirigente. Las alteraciones locales, inconvenientes para un mercado internacional demasiado alterado, y que ahora disminuyeron sensiblemente la cantidad de operaciones (los productores no venden) no impidieron que hasta ahora ya se hayan comercializado cerca de 10 millones de toneladas de soja de los 40-42 millones que se prevén de cosecha, aunque la mayoría es con precio “a fijar”. El malestar por las idas y vueltas de los fideicomisos, la aplicación de los incrementos de retenciones, y las amenazas con más cierres de exportaciones y sanciones comerciales dispararon los alertas que, en general, provocan un rápido repliegue de los vendedores, por el momento ocupados con el inicio de la cosecha gruesa.