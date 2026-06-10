Aguinaldo 2026: cuánto podés ganar si lo invertís en un plazo fijo a 30 días

Con el pago de la primera cuota del aguinaldo cada vez más cerca, muchos trabajadores evalúan alternativas para resguardar esos pesos. Cuáles son las tasas que ofrecen los principales bancos y cuánto rinde una inversión de hasta $1 millón.

La llegada del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta habitual entre los ahorristas: qué hacer con el dinero extra. En un contexto de tasas positivas, el plazo fijo continúa siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan una alternativa simple y de bajo riesgo para obtener una renta en pesos.

El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración percibida durante el semestre y alcanza a trabajadores registrados del sector privado, empleados públicos, personal de casas particulares, jubilados y pensionados. Con la primera cuota prevista para fines de junio, muchos evalúan colocar esos fondos en un plazo fijo tradicional a 30 días.

Actualmente, las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los principales bancos se ubican entre el 14,5% y el 19,5%. Entre las entidades de mayor tamaño, el Banco Provincia encabeza la tabla con una TNA de 19,5 %, seguido por Banco Nación (19%), BBVA (18,75%) y Banco Macro (18,5%). Más atrás aparecen ICBC y Credicoop (17,5%), Banco Ciudad (17%), Banco Patagonia (16%), Galicia (15%) y Santander (14,5%).

Actualmente, las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los principales bancos se ubican entre el 14,5% y el 19,5%.

Banco Provincia (19,5%): $8.014 de interés.

Banco Nación (19%): $7.808.

BBVA (18,75%): $7.705.

Banco Macro (18,5%): $7.603.

ICBC y Credicoop (17,5%): $7.192.

Banco Ciudad (17%): $6.986.

Banco Patagonia (16%): $6.575.

Banco Galicia (15%): $6.164.

Banco Santander (14,5%): $5.959.

En el caso de un aguinaldo de $1 millón, los rendimientos prácticamente se duplican. Así, un plazo fijo a 30 días permite obtener entre $11.918 y $16.027 de interés, dependiendo de la entidad elegida.

Por fuera de los bancos tradicionales, algunas entidades ofrecen rendimientos más elevados para clientes y no clientes. Entre las tasas más altas del sistema se destacan Crédito Regional Compañía Financiera (23,5%), Banco CMF, Banco Meridian y Banco Voii (23,25%), Banco Bica y Reba (23%), niveles que permiten obtener una renta superior a la ofrecida por los principales bancos privados y públicos.

De esta manera, quienes decidan destinar el aguinaldo a un plazo fijo podrán conseguir una ganancia adicional en apenas un mes, aunque los analistas siguen de cerca la evolución de la inflación y del dólar para evaluar si los rendimientos reales continúan siendo positivos en el segundo semestre.