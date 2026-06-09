Aguinaldo 2026: el pago de deuda será el principal uso y superará la compra de dólares

Según un informe privado, el medio aguinaldo de junio presentará un cambio de tendencia y la urgencia por saldar los créditos familiares predominará en casi uno de cada cuatro hogares. Las vacaciones, relegadas en el ranking.

Un interrogante central en cada junio y diciembre es a qué destinarán el aguinaldo los trabajadores asalariados : si priorizarán el ahorro, las vacaciones, el consumo u otras necesidades emergentes de la economía familiar actual. Un estudio privado detectó un cambio de tendencia, que posiciona al pago de deuda como el principal uso que darán los hogares .

Según un relevamiento de Focus Market sobre 3.575 casos, los argentinos muestran un cambio en el uso del aguinaldo de junio 2026: el foco se desplazó del ocio y las inversiones hacia la supervivencia financiera.

El estudio refleja que el pago de deudas encabeza el ranking con el 23,5% de las respuestas, seguido por la compra de dólares con el 17,8% y los gastos generales con el 16,2%. Las inversiones también tienen peso: las acciones concentran el 13,9% y los fondos comunes de inversión el 11% . Las vacaciones , en cambio, quedaron relegadas al sexto lugar con apenas el 10,3%, muy lejos de los primeros puestos. El plazo fijo , históricamente uno de los destinos preferidos del aguinaldo, aparece último con apenas el 0,9%.

Damián Di Pace , director de la Consultora Focus Market, señaló que " en un contexto de desaceleración inflacionaria pero todavía con incertidumbre, una parte importante de los argentinos utilizará el aguinaldo con un criterio defensivo". Y agregó: "La prioridad seguirá siendo la cancelación de deudas de corto plazo, especialmente tarjetas y financiamiento en cuotas, mientras que otro segmento optará por dolarizar excedentes como mecanismo conservador de resguardo de valor".

¿Cómo cambia el uso del aguinaldo entre 2025 y 2026?

La comparativa interanual revela dos cambios destacados: el pago de deudas y la compra de dólares ganaron 14 y 2 puntos porcentuales respectivamente. El primero es el movimiento más llamativo: pasó del 9% al 23%, lo que refleja un mayor endeudamiento familiar o el peso creciente de los servicios, los alimentos y los gastos fijos del día a día.

Aguinaldo Interanual

El director de la Consultora Focus Market, aseguró: "En los segmentos de clase media y media alta aparece una tendencia cada vez más marcada hacia la inversión financiera del aguinaldo. Crece el interés por acciones locales, fondos comunes de inversión y cuentas remuneradas que permiten mantener liquidez con rendimiento diario". De esta manera, Di Pace señala que este comportamiento refleja un ahorrista más sofisticado, que busca ganarle a la inflación sin inmovilizar capital y que empieza a incorporar instrumentos del mercado como alternativa habitual de administración del excedente salarial.

El contexto ayuda a explicar el fenómeno: pese a la desaceleración inflacionaria y la relativa calma cambiaria, los ingresos no terminan de recuperarse frente al costo de vida. Según el INDEC, en el primer semestre de 2025 el 37,4% de los hogares echó mano de sus ahorros para llegar a fin de mes, frente al 19,9% de 2003.

Si bien todavía no hay cifras comparables para 2026, la tendencia reciente no da señales de alivio: entre enero y marzo, los salarios subieron 8,6% frente a un IPC que avanzó 9,4%. Ese desfase explica por qué el aguinaldo de junio apunta, una vez más, a cubrir deudas y gastos antes que a financiar proyectos de mediano o largo plazo.

¿Cuántas personas cobran aguinaldo en Argentina?

De acuerdo con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en febrero de 2026 había 10,02 millones de asalariados registrados con derecho a aguinaldo, distribuidos entre 6,19 millones en el sector privado, 3,37 millones en el sector público y 451.600 en casas particulares, en todos los casos con leves bajas respecto de los registros de 2025, con excepción del empleo doméstico, que creció levemente.