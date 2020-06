Cerca del 70% de las empresas no podrá pagar el aguinaldo y piden ampliacion del ATP

Marcelo Fernández, presidente de la CGERA, destacó que “todos los sectores afectados por la cuarentena (es decir, que debieron cerrar sus puertas) tendrán problemas para abonar el medio aguinaldo, si se mantienen las condiciones de aislamiento actuales”.

“El 70% de las empresas ingresó al ATP (programa de Asistencia al Trabajo y la Producción) para pagar los salarios de los meses anteriores; estimamos que lo mismo harán con el de junio y con el medio aguinaldo”, destacó.

El dirigente indicó que “en simultáneo, están analizando negociar con los sindicatos para realizar el pago de este beneficio en cuotas, en caso de que no se pueda contar con la asistencia del Estado”.

Por su parte, Pedro Cascales, vocero de CAME, destacó que “la mitad de las empresas que ya solicitaron el ATP para el pago de los salarios de meses anteriores solicitarán una ayuda adicional para pagar el medio aguinaldo”.

En concreto, el dirigente indicó que, desde la CAME, se está pidiendo al Estado que amplíe el ATP para abonar el medio aguinaldo y para pagar el 100% de los salarios del mes de junio en el caso de las empresas con hasta 40 trabajadores, con lo que se cubriría a la mayoría de las pymes en situación crítica”.

Consultado por Ámbito, el Secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y Secretario General de la Federación Económica de Entre Ríos, Mario Grinman, coincidió en que el pago del medio aguinaldo requerirá de la asistencia del Estado.

“Es el mismo escenario que con los salarios. Estamos solicitando que se otorgue un ATP para hacer frente a esa obligación o impulsando su pago en cuotas”, dijo el dirigente y agregó que “el panorama también es difícil para los comercios considerados esenciales porque, aunque están en actividad, sufrieron una caída abrupta de las ventas”.

Por su parte, Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), destacó que las pymes "no tienen ninguna posibilidad de afrontar el pago del aguinaldo", por lo cual reclamó asistencia del Estado Nacional para abonarlo.

"Tiene que haber asistencia tanto para los salarios de junio como para los aguinaldos", señaló el también presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios.

El dirigente subrayó que el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) "no se le está regalando a nadie, no es una limosna", pero consideró conveniente contar con un seguro de desempleo.

"Hace 20 años que estamos en emergencia y lo único que se nos ocurre es prohibir los despidos y suspensiones o duplicar indemnizaciones, en vez de proteger al trabajador y darles oxígeno a las empresas con un seguro de desempleo como lo tienen Uruguay y los países europeos", enfatizó.

En cuanto a cómo están funcionando las industrias durante la cuarentena, el empresario comentó: "hay algunas, como las de alimentos, a las que el aislamiento no llegó, porque hemos continuado con protocolos internos de prevención. Pero el tema es que hay una gran retracción de consumo".

"Desde 2011 que no se crece en alimentación: ese año exportábamos 30 mil millones de dólares en alimentos procesados y ahora estaremos en 25 ó 26 mil millones; veremos qué pasará este año, porque el mercado internacional se ha complicado y el interno ha caído. La cadena de pagos está complicada, cuando no rota, en algunos casos", evaluó.

Los sindicatos advierten

Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, reiteró que los trabajadores "tienen que cobrar el aguinaldo" que se abona el mes próximo y señaló que "no hay ningún debate sobre la mesa" respecto a la chance de que no se pague debido a la crisis económica derivada de la pandemia.

"Los trabajadores deben cobrar el aguinaldo tal cual lo establece la ley de contrato de trabajo. Esto es así y hasta ahora no hay puesto ningún debate sobre la mesa", dijo Daer en declaraciones radiales.

"Acá no se puede establecer una generalidad sobre una situación que no es a nivel país. Si hay sectores empresarios que les va muy bien, ¿por qué van a tener un paraguas de cobertura (con el no pago del aguinaldo) con beneficios financieros en detrimento de la economía de los trabajadores y sus familias", planteó el referente de Sanidad en declaraciones radiales.

Por otra parte, destacó el ATP y recordó que "hay que tener en cuenta que el objetivo de los ATP es generar sustentabilidad frente a la crisis provocada por la pandemia".