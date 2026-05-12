Coto lanza descuentos y beneficios este martes 12 de mayo: cuáles son las promociones disponibles

La cadena activó promociones bancarias, descuentos directos y beneficios para compras realizadas durante la jornada de hoy.

Las rebajas incluyen ahorro inmediato en línea de cajas y promociones exclusivas para clientes adheridos.

Los supermercados vuelven a concentrar buena parte de las búsquedas de ahorro en medio de un momento donde cada descuento puede marcar diferencia en la compra mensual. Para este martes 12 de mayo, Coto mantiene activas distintas promociones tanto en sucursales físicas como en algunos casos para compras online.

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Las promociones fueron publicadas oficialmente por la cadena en su sección de descuentos y legales vigentes para mayo. Entre los beneficios disponibles aparecen descuentos para clientes de Ciudadanía Porteña, promociones exclusivas de Comunidad Coto y distintas ofertas aplicadas sobre productos seleccionados.

Uno de los beneficios más importantes disponibles este martes corresponde al programa Ciudadanía Porteña . La promoción otorga un 15% de descuento para compras realizadas con la tarjeta Ciudadanía Porteña en sucursales adheridas de CABA. El beneficio no tiene tope de reintegro y se aplica directamente en línea de cajas sobre el precio de contado.

La promoción está vigente durante todos los martes y jueves de mayo y alcanza únicamente a determinadas sucursales ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas aparecen locales de barrios como Caballito, Flores, Palermo, Villa Urquiza, Belgrano, Recoleta, Boedo y Mataderos, además de otras sucursales adheridas dentro de Capital Federal. El descuento no se acumula con otras promociones vigentes.

Además de las promociones bancarias, Coto continúa aplicando beneficios especiales para quienes forman parte de Comunidad Coto. La cadena mantiene descuentos exclusivos en productos seleccionados identificados dentro de las góndolas y aplicados directamente en caja al presentar DNI. Las ofertas corresponden a categorías específicas que van cambiando durante el mes y suelen incluir alimentos, artículos de limpieza, bebidas, perfumería y productos de almacén.

La empresa aclaró en sus términos y condiciones que esos beneficios son válidos para compras realizadas en efectivo, débito o crédito en un pago. También informó que las promociones de Comunidad Coto no son acumulables con otros descuentos bancarios activos el mismo día.

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Dentro de los términos publicados para mayo aparecen además referencias a tarjetas emitidas por Naranja X. La empresa aclaró que determinadas promociones bancarias no incluyen pagos realizados con Naranja Visa, Naranja Mastercard ni Naranja American Express. Eso significa que algunos descuentos especiales de Coto pueden quedar excluidos para clientes que utilicen esas tarjetas específicas.

Además de los descuentos bancarios, Coto mantiene activas las ofertas semanales sobre cientos de productos en distintas categorías. La cadena confirmó promociones en alimentos, bebidas, productos frescos, congelados, artículos de higiene, limpieza y perfumería.

En muchos casos aparecen descuentos por segunda unidad, promociones 2x1 y rebajas porcentuales directas aplicadas en línea de cajas. Las ofertas también incluyen productos de electrodomésticos y bazar seleccionados.

Las promociones vigentes incluyen exclusiones sobre determinados productos y categorías. Entre los artículos que normalmente quedan afuera aparecen productos incluidos en programas oficiales de precios, algunos rubros específicos, pagos en cuotas, tarjetas corporativas y determinadas billeteras virtuales.

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Cómo aprovechar al máximo las promociones del martes

Uno de los aspectos más importantes para ahorrar en Coto es combinar correctamente ofertas semanales con promociones bancarias habilitadas. Los descuentos aplicados directamente sobre productos seleccionados pueden resultar más convenientes que algunos beneficios financieros, especialmente cuando existen rebajas fuertes en góndola.

Los descuentos de Comunidad Coto permiten acceder a promociones adicionales simplemente presentando el DNI al momento de pagar. En paralelo, las promociones con tarjetas bancarias pueden ofrecer reintegros posteriores o descuentos inmediatos según el medio de pago utilizado.

La política comercial de Coto organiza muchos descuentos según el día de la semana. Eso provoca que algunas promociones bancarias solo estén disponibles lunes, jueves o fines de semana.

Por eso, muchos clientes revisan diariamente la sección oficial de descuentos antes de realizar compras importantes. La empresa actualiza permanentemente las promociones desde su portal oficial de legales y descuentos.