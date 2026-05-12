Cuánto salen las prendas térmicas en mayo 2026: precios para adelantarse al frio del invierno

Se acerca el invierno y no hace falta que lleguen los peores fríos para prepararte con la indumentaria adecuada.

Con la llegada de los primeros fríos intensos , la planificación del vestuario se vuelve una prioridad para los argentinos. Prepararse adecuadamente para los meses más crudos del año no es solo una cuestión de comodidad, sino una necesidad para mantener el bienestar. En este contexto, encontrar la indumentaria adecuada resulta fundamental para enfrentar las variaciones climáticas.

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La oferta actual de indumentaria técnica ha evolucionado significativamente , ofreciendo soluciones tanto para quienes transitan la ciudad como para aquellos que realizan deportes al aire libre. Invertir tiempo en conocer las opciones disponibles y los materiales más eficientes es el primer paso para asegurar una protección térmica real, evitando la pérdida de calor corporal ante las bajas temperaturas estacionales.

Te contamos qué prendas térmicas son ideales para el invierno.

Las prendas térmicas son mucho más que ropa de abrigo convencional; son piezas diseñadas específicamente para optimizar la temperatura corporal mediante la gestión de la humedad. A diferencia de las fibras tradicionales, estas telas están fabricadas para transportar el sudor hacia el exterior , evitando que la humedad se enfríe sobre la piel y baje nuestra temperatura corporal drásticamente.

Contar con este tipo de prendas en el guardarropa permite una versatilidad única, facilitando el movimiento sin necesidad de cargar con capas excesivamente pesadas o voluminosas. Son piezas esenciales que actúan como un escudo eficiente contra el clima hostil , garantizando que el usuario se mantenga seco y abrigado tanto en la rutina urbana como en situaciones de actividad física intensa.

Indumentaria Llega el invierno y para soportar el frío hay que saber elegir la ropa. Imagen: magnific

Qué tener en cuenta para protegerse del frio: la técnica de las 3 capas

Para combatir el frío de manera efectiva, los expertos recomiendan aplicar la técnica de las tres capas. La primera capa, conocida como "primera piel", es la que va en contacto directo con el cuerpo. Su función principal es mantener la piel seca evacuando el sudor. Materiales como el poliéster con elastano son ideales aquí, ya que no absorben el agua y permiten una evaporación rápida.

La segunda capa tiene la misión de proporcionar aislamiento térmico, atrapando el aire caliente que emana el cuerpo para crear una barrera contra el frío exterior. Los buzos de polar o micropolar cumplen este rol a la perfección, siendo ligeros y altamente eficientes para retener el calor sin impedir la transpirabilidad necesaria para que la humedad siga su curso hacia afuera.

Indumentaria Conocé cómo vestirte en este invierno sin gastar de más. Imagen: magnific

Finalmente, la tercera capa funciona como protección contra los elementos externos como el viento y la lluvia. Esta capa debe ser impermeable pero también transpirable para que el sistema funcione correctamente. Dependiendo de la actividad, puede variar desde una campera tipo puffer para uso cotidiano hasta una chaqueta técnica con membranas especiales para condiciones de alta montaña.

Precios y opciones de las prendas térmicas en mayo 2026

El mercado de indumentaria térmica en Argentina presenta una amplia segmentación basada en la tecnología de las telas y el propósito de uso. A continuación, se detallan los costos estimados para este mes:

1. Prendas térmicas interiores (primera piel)

Rango económico ($10.000 - $22.000): Camisetas y calzas de poliéster con elastano y acabado de frisa liviana. Ideales para uso diario en la ciudad.

Rango medio ($23.000 - $55.000): Conjuntos de microfibra de alta densidad o tecnología Dry. Incluyen costuras planas y tratamientos antibacterianos para deportes como running o fútbol.

Rango premium ($60.000 - $130.000+): Telas como Polartec Power Stretch o lana merino sintética. Ofrecen bi-elasticidad y máxima relación peso-calor para esquí o alta montaña.

2. Prendas térmicas exteriores (segunda y tercera Capa)