¡Ahorrá con Cuenta DNI! Accedé a un beneficio imperdible en tus comercios de barrio favoritos en octubre 2025

Pagando con el QR de la app del Banco Provincia, podés aprovechar hasta un 20% de reintegro en locales de barrio adheridos para cuidar tu bolsillo.

Con el "Especial Día de la Madre", obtené 30% de descuento el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía.

En tiempos donde cada gasto cuenta, las promociones con billeteras virtuales se convirtieron en verdaderas aliadas para cuidar el bolsillo. Entre las más elegidas por los argentinos, Cuenta DNI sigue marcando la diferencia con descuentos pensados para el consumo cotidiano.

Este mes, la plataforma digital del Banco Provincia vuelve a impulsar las compras en los comercios de barrio, una medida que fomenta el ahorro de sus más de 10 millones de usuarios.

Desde almacenes, verdulerías y panaderías, hasta perfumerías y kioscos, miles de locales adheridos participan de la promoción que ofrece reintegros semanales. Una iniciativa que combina precios más accesibles y apoyo directo a los pequeños negocios.

Cuenta DNI: descuento en comercios de cercanía Durante octubre de 2025, los usuarios de Cuenta DNI pueden aprovechar un 20% de descuento todos los viernes en los comercios de cercanía adheridos. El ahorro tiene un tope de reintegro de $4.000 por jornada, que se alcanza con compras de hasta $20.000.

Este programa busca favorecer el consumo en los negocios locales, y para saber cuáles participan, los clientes pueden consultar el sitio web oficial del Banco Provincia, donde figura el listado completo. Recordá que el beneficio es válido, únicamente, para pagos realizados con dinero en cuenta en la app, mediante las funciones de “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” en terminales POSNET o PayWay. De esta manera, no rige para operaciones hechas por “Transferencia”, “Envío de dinero” ni mediante códigos QR de otras billeteras digitales. Cuenta DNI nuevo logo Todos los beneficios de Cuenta DNI en octubre 2025 Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

todos los días. El tope de reintegro es de por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: aprovechá hasta un 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de reintegro es de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

aprovechá hasta un todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de reintegro es de por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: accedé a un 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

accedé a un los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.