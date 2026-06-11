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11 de junio 2026 - 11:25

Adorni: la Justicia pidió "urgente" la declaración jurada y analizará si puede justificar las inversiones en Bitcoin

ámbito.com | Vanesa Petrillo
Por Vanesa Petrillo

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó la presentación de 2025 y todas las rectificaciones realizadas por el jefe de Gabinete.

La Justicia solici†o urgente la declaración jurada de Manuel Adorni.

La Justicia solici†o "urgente" la declaración jurada de Manuel Adorni.

Presidencia

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió a ARCA y a la Oficina Anticorrupción que le envíen en carácter “urgente” la declaración jurada patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las rectificaciones efectuadas, en el marco de la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.

El pedido del fiscal apunta a la declaración jurada que el jefe de ministros dio a conocer el miércoles por la noche, para el período 2025 y todas las rectificaciones. Los investigadores quieren cotejar esa información reflejada en las nuevas declaraciones, con el cruce de gastos e ingresos que ya está analizando el Ministerio Publico Fiscal con asistencia de la DAFI.

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El fiscal evalúa con lupa la capacidad de inversión de Adorni en las criptomonedas Bitcoin, como sostuvo el funcionario.

Adorni afirmó que rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporó activos que no había consignado anteriormente. Según explicó, se trata de aproximadamente medio millón de dólares cuyo origen atribuyó a ahorros y a ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas.

Sostuvo que la omisión fue “un error” y aseguró que pagará “todos los impuestos” que correspondan.

“Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en 2002”. Contó en una entrevista que ese dinero lo encontró con su hermano en el departamento. “Después conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins, de hecho, mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos u$s200.000 y ganamos u$s300.000″, dijo.

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