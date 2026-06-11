Mundial 2026: qué dólar conviene usar para pagar hoteles, pasajes y consumos en el exterior + Agregar ámbito en









Aunque el cepo fue flexibilizado, los gastos con tarjeta en el exterior siguen alcanzados por una percepción del 30% cuando se cancelan en pesos.

Cómo conviene pagar consumos al exterior hoy.

Con el comienoz del Mundial 2026, miles de argentinos que planean viajar a Estados Unidos, México o Canadá o que ya están ahí, comienzan a revisar los costos asociados a pasajes, alojamiento y gastos en el exterior. En ese contexto, una de las principales dudas pasa por cómo conviene pagar los consumos realizados con tarjeta para evitar costos adicionales.

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Si bien el Gobierno eliminó gran parte de las restricciones cambiarias para la compra de dólares, los consumos efectuados en moneda extranjera con tarjetas de crédito y débito continúan alcanzados por una percepción del 30% cuando son cancelados en pesos. Por ese motivo, el denominado dólar tarjeta sigue siendo una de las cotizaciones más elevadas del mercado.

Actualmente, quienes pagan el resumen de la tarjeta en pesos terminan abonando un tipo de cambio equivalente al dólar oficial más un recargo del 30%. Con un dólar oficial en torno a los $1.464, el costo final de cada dólar consumido en el exterior supera los $1.850.

La diferencia puede ser significativa para quienes tengan gastos elevados durante el Mundial. Por ejemplo, una persona que acumule consumos por u$s1.000 entre hoteles, restaurantes, entradas o compras deberá desembolsar cerca de $1.891.000 si cancela el resumen en pesos al dólar tarjeta.

En cambio, quienes compren previamente los dólares a cotización oficial y luego utilicen esas divisas para cancelar directamente el saldo en moneda extranjera de la tarjeta evitarán el recargo del 30%. En el mismo ejemplo, los u$s1.000 podrían adquirirse por alrededor de $1.430.000, frente a los $1.891.000 que demandaría el pago al dólar tarjeta. De esta manera, el ahorro ascendería a unos $461.000, equivalente a casi un 24% menos.

La clave es que la percepción sólo se aplica cuando la deuda en dólares se pesifica al momento del pago. Si el usuario cuenta con una caja de ahorro en dólares y cancela el saldo directamente en moneda extranjera antes del vencimiento del resumen, el recargo deja de corresponder. Para hacerlo, generalmente es necesario solicitar previamente un "stop debit" si la tarjeta tiene débito automático habilitado, pagar el saldo en dólares utilizando fondos de la cuenta en moneda extranjera y luego cancelar únicamente los consumos efectuados en pesos. lincoln-financial-field Comienza el mundial: que hay que tener en cuenta Cómo pagar los consumos en dólares con tarjeta de débito La misma lógica se aplica para las tarjetas de débito. Aquellos usuarios que tengan cuentas en pesos y dólares pueden configurar previamente que los consumos realizados en el exterior se debiten directamente de la caja de ahorro en dólares. De esa manera, evitan la pesificación automática y el recargo del 30%. La percepción continúa vigente para las compras realizadas con tarjeta en el exterior, la contratación de servicios prestados por empresas no residentes y los gastos vinculados a turismo internacional. Sin embargo, quienes utilicen dólares previamente adquiridos pueden reducir considerablemente el costo final de sus consumos. De cara al Mundial, la estrategia más conveniente para quienes ya tienen definido su viaje consiste en comprar dólares anticipadamente al tipo de cambio oficial y utilizarlos luego para cancelar los consumos en moneda extranjera. De esta forma, podrán evitar el dólar tarjeta y reducir significativamente el costo total.