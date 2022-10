Alberto Fernández, tras su encuentro con Lula: "Tenemos la posibilidad de revitalizar el Mercosur"

ALBERTO FERNÁNDEZ se reunió con el presidente electo de BRASIL, Luiz Inácio LULA DA SILVA

Además, el mandatario indicó que Lula Da Silva podría viajar a la Argentina antes de su asunción. "Me dio la enorme alegría de contarme que la primera visita que va a hacer va a ser a Argentina, me dijo también que nos iba a visitar antes de asumir. Él sabe que Argentina es su casa, allí todos lo queremos y respetamos mucho", dijo.

Otro de los temas que estuvieron en la agenda del encuentro fue la crisis energética y el potencial argentino de Vaca Muerta. "Hablé con Lula sobre la posibilidad de que en un futuro Vaca Muerta pueda abastecer de gas a todo el sur de Brasil. Se mostró interesado”, agregó.

Sobre el resultado de las elecciones y la buena performance de Bolsonaro, a pesar de la derrota, el jefe de Estado explicó que "las derechas se han fortalecido y están generando estas realidades en todo el mundo". "Tienen un discurso que penetra con mucha más facilidad y nosotros tenemos que pelear contra eso, por eso yo le digo a todos nuestros compañeros que no nos descuidemos. El secreto no es que nos dividamos, es que estemos más unidos", declaró.

Alberto Fernández también reveló que mientras conversaban Lula recibió un llamdo del mandatario estadounidense, Joe Biden. "Le dí mi mirada de cómo tenemos que encarar en este tiempo la relación con Estados Unidos", sostuvo.

El encuentro fue una reunión protocolar con los equipos de ambas figuras, en la que Fernández y Lula compartieron unos minutos, para celebrar el triunfo en las elecciones. La delegación argentina que está en Brasil acompañando al Presidente está integrada por el canciller Santiago Cafiero, el embajador Daniel Scioli y la portavoz Gabriela Cerruti.

alberto visita a lula 2022 1

En la previa, el Presidente publicó un sus redes sociales un mensaje, donde volvió a manifestar sus respetos y su afecto por Lula. "Todo mi amor, mi admiración y mi respeto, querido compañero. Tenemos un futuro que nos abraza y nos convoca", expresó este lunes el mandatario argentino en Twitter.

Embed Todo mi amor, mi admiración y mi respeto, querido compañero. Tenemos un futuro que nos abraza y nos convoca.@LulaOficial pic.twitter.com/XEbKPI42O0 — Alberto Fernández (@alferdez) October 31, 2022

Durante los comicios de este domingo, en San Pablo estuvieron presentes algunas figuras del Gobierno nacional, entre ellas el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro. El viaje de Alberto Fernández fue confirmado a última hora de ayer.

Tras el anuncio, se espera que Fernández parta temprano desde Buenos Aires y se reúna con Lula cerca del mediodía. "El triunfo de Lula es merecido y le hace bien a la región", afirmó Fernández en declaraciones a Radio 10 ayer, tras la victoria del líder del PT. Sostuvo que ahora "el vínculo entre Brasil y Argentina será más profundo, realista y sincero".

alberto visita a lula 2022 2

Elecciones 2023: qué dijo Alberto Fernández sobre su candidatura

En la previa del encuentro con Lula, Alberto Fernández hizo declaraciones radiales en las que habló sobre su futuro político, las candidaturas en 2023 y las PASO. Los dichos del mandatarios surgen en medio de las expresiones de varios referentes del Frente de Todos para suspender las primarias el año próximo.

El Presidente fue consultado sobre las elecciones 2023 y su candidatura para una posible reelección. "Estoy pensando en la región. La discusión no es si soy reelecto o no, este no es un tema que debe preocuparme a mí ni a los argentinos sino cómo queremos construir un país en el futuro", aseguró Alberto Fernández hoy. De este modo, el mandatario afirmó que hay que centrarse "en lo que aún tiene que resolver la Argentina".

Las repercusiones de la victoria de Lula en las elecciones

Alberto Fernández celebró este domingo la victoria de Lula Da Silva frente a Jair Bolsonaro en el balotaje presidencial de Brasil y compartió una lectura en clave estratégica respecto al futuro de la región.

En diálogo con eRadio 10, el presidente analizó el futuro del continente a partir de la futura gestión del líder del PT y aseguró que "con Lula el vínculo entre Argentina y Brasil será profundo y sincero".

"Representamos un porcentaje alto del PBI sudamericano y espero que podamos extender el trabajo en común con Andrés Manuel López Obrador (presidente de México)", consideró Fernández en la entrevista.

Con respecto a la relación con Jair Bolsonaro, quien perdió la elección, afirmó: "Durante estos años yo callé todos los agravios que recibí del gobierno de Brasil. Lo hice con la convicción de que objetivamente la relación entre Brasil y Argentina debe ser indestructible más allá de quien gobierne".

Fernández, que fue un acérrimo defensor de la libertad de Lula durante su condena, aseguró: "Sentí que Lula era un hombre apresado injustamente y tenía que estar a su lado. No era un momento para especular, sino para llamar la atención del mundo de lo que él estaba viviendo".

"Estoy muy contento con que Brasil y América Latina recuperen a Lula como lo que es, un dirigente singular e importante. Creo que le hace muy bien a la región", añadió.